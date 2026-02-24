EMT: Intermitencia del Metro fue por paradas programadas; dice está funcionando a “toda capacidad”

El director de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, manifestó que la intermitencia reportada en el servicio del Metro de Santo Domingo reportada por varios usuarios se debió a “paradas programadas” para determinar el “funcionamiento óptimo” del sistema.

A través de un audiovisual difundido por el equipo de comunicaciones de esa entidad, Isa garantizó que el Metro estará funcionando a “toda capacidad” durante la hora pico.

“Hemos restablecido el servicio luego de los problemas de circulación que se dieron en base a las pruebas de verificación de las fluctuaciones de carga, para que no afecte la seguridad del usuario. Por eso tuvimos una parada por unos minutos antes de la hora pico porque queríamos garantizar que el transporte de usuarios se hiciera de manera segura”, manifestó Isa.

Indicó que el Metro estará funcionando “con normalidad” por el resto de la jornada y que el servicio se estará ofreciendo de manera gratuita.

Desde que se produjo la falla en el sistema eléctrico que provocó un apagón general, el Metro ha tenido fallas en su funcionamiento; pasadas la una de la tarde, los emitieron un documento a la prensa en donde garantizaban la funcionalidad del servicio, sin embargo, cerca de las cuatro de la tarde, se produjeron varios reportes de fallas en múltiples estaciones.

El apagón general ha afectado al país desde las 10:50 de la mañana.

Fuente: Listín Diario.