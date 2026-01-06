Internacionales

En Alemania, la resaca puede justificar una falta laboral sin sanción

La legislación laboral alemana establece que cualquier condición física o mental que afecte la capacidad de trabajar puede ser considerada una enfermedad, sin importar el origen del malestar

En Alemania, una resaca severa puede ser reconocida legalmente como una excusa médica válida para ausentarse del trabajo, siempre que un médico certifique que el trabajador no está en condiciones de desempeñar sus funciones con normalidad.

La legislación laboral alemana establece que cualquier condición física o mental que afecte la capacidad de trabajar puede ser considerada una enfermedad, sin importar el origen del malestar. Bajo este criterio, síntomas como dolor de cabeza intensonáuseasmareosfatiga extrema o malestar general, incluso si derivan del consumo de alcohol, pueden justificar una baja laboral temporal.

Salir a tomar algo entre semana y excederse es una situación más común de lo que muchos admiten. En gran parte del mundo, llegar al trabajo en malas condiciones tras una noche de copas puede derivar en sanciones disciplinarias o incluso en un despido. Sin embargo, en Alemania, el enfoque legal es diferente.

Según la normativa vigente, lo prioritario es garantizar condiciones laborales seguras, tanto para el empleado como para terceros. Un trabajador que no se encuentra en buen estado físico o mental podría cometer errores graves, especialmente en tareas que requieren alta concentraciónresponsabilidad o manejo de maquinaria.

Por ello, si un empleado no puede cumplir con sus tareas de forma segura y eficiente, tiene derecho a no presentarse al trabajo, siempre que aporte un certificado médico que respalde su incapacidad temporal. La ley no evalúa la responsabilidad personal, sino el riesgo laboral.

Esta particularidad de la legislación alemana ha generado sorpresa internacional y se ha viralizado en redes sociales, donde muchos la consideran una curiosidad cultural, mientras que otros la ven como un auténtico paraíso laboral.

Fuente: NT

