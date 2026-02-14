En Febrero, Senaduría del DN destina Fondo Gadiel a operaciones a corazón abierto para niños

La Oficina Senatorial del Distrito Nacional informó este viernes, que destinó un millón 59 mil pesos para la realización de operaciones a corazón abierto a niños con alguna cardiopatía que así lo requieran.

Omar Fernández, senador de la República por la capital, explicó que para muchas familias es incosteable este tipo de intervenciones médicas por lo que se dificulta mantener con vida a los más pequeños de la casa, razón que mueve destinar los recursos del Fondo Gadiel concernientes a febrero a esta causa.

En alianza con el capítulo dominicanos de la reconocida fundación internacional Heart Care, se atenderán algunos casos de personas en condición de vulnerabilidad y con limitado poder adquisitivo para recibir atención médica.

“Hay familias que aman con todo, pero una cirugía de corazón abierto puede costar cientos de miles o incluso millones de pesos”, argumentó el legislador.

Omar Fernández resaltó que el uso del Fondo Gadiel o de Asistencia Social tiene el propósito de devolverle los impuestos a quienes más lo necesitan y que no pertenecen a ningún senador.

Asimismo, el miembro del pabellón de la fama del Deporte Dominicano y líder comunitario, Leo Corporán, destacó la labor humanitaria que realiza la Fundación Heart Care “esos médicos se entregan voluntariamente por esos niños, trabajando gratuitamente por todo el país”.

FUENTE: EL CARIBE