Mundo

En México intentaron colgar a un político que incumplió sus promesas

Vidal Sepulveda Send an email Hace 7 segundos
10 Se lee en 1 minuto
En México, un político generó una fuerte polémica luego de incumplir las promesas con las que había pedido y conseguido el voto popular.

Tras ganar la elección, los ciudadanos lo buscaron para exigirle explicaciones por no cumplir sus compromisos de campaña.  La indignación social fue en aumento y la situación escaló hasta un intento de agresión contra el funcionario. El episodio expuso el profundo hartazgo de la población frente a la clase política y la falta de respuestas concretas.

Este caso volvió a encender el debate sobre la responsabilidad política y las consecuencias del incumplimiento electoral.

Fuente: hablemosdepolitica.ec

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 7 segundos
10 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Perro no se separó de su dueño accidentado

Hace 7 horas

Ladrón se burla de su víctima con una nota: «No hay dinero, ¿para qué tantas cámaras?»

2 de diciembre de 2025

Petro ordena suspender el intercambio de inteligencia con EE.UU. por los ataques a lanchas

12 de noviembre de 2025

Paquete sospechoso provoca varios enfermos en base militar estadounidense

7 de noviembre de 2025
Botón volver arriba