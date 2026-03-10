¿En qué mundo vive Faride? Periodista cuestiona reducción de delincuencia tras asalto a joyería

El periodista Osiris Mora, del programa La Opción de la Mañana, cuestionó de fuertemente las recientes declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, sobre la supuesta reducción de los homicidios y robos en el país, señalando que los datos oficiales “no se corresponden con la realidad”.

Los comentarios de Mora se produjeron tras el asalto registrado en la Joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional, donde desconocidos armados sustrajeron más de 50 millones de pesos en prendas.

De acuerdo con Mora, los atracadores huyeron del lugar y posteriormente el vehículo en el que se trasladaban chocó contra un árbol. Aunque el automóvil quedó en manos de las autoridades, los delincuentes lograron escapar.

“Eso fue algo tremendo y verdaderamente la delincuencia ha ido tomando fuerza”, afirmó Mora, cuestionando el contexto en el que, según él, la ministra Raful interpreta la realidad del país.

El comunicador destacó la magnitud del hecho: “Cuando yo vi eso, pensé que era en Nueva York o en una película. Pero esto ocurrió en Cristo Rey, República Dominicana. Los delincuentes han desafiado a la Policía Nacional de manera frontal y se llevaron 50 millones de pesos en prendas”.

Mora agregó que el atraco fue cuidadosamente planificado y contó con varios vehículos, mientras que los empleados de la joyería intentaron defender el lugar sin éxito ante la superioridad armamentista de los atacantes.

El periodista insistió en que casos como este son un mensaje directo de la delincuencia hacia las autoridades policiales y una muestra de que la criminalidad sigue siendo un desafío importante para el país.

Fuente: NT