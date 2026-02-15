En solo 3 días, se agotan condones gratis dados a atletas en Juegos Olímpicos de Invierno
Esta iniciativa contó con el apoyo total de los atletas, que agotaron las piezas en cuestión de días.
Redacción.- El suministro de preservativos que se entregó a los atletas de los Juegos de Invierno Milano-Cortina 2026 que están alojados en la Villa Olímpica se agotó en tres días, aunque se espera que se distribuyan más. Se repartieron menos de 10 mil.
Se reportó el hecho tras entrevistar a un atleta, que pidió el anonimato: «Los suministros se agotaron en solo tres días. Nos prometieron que llegarían más, pero quién sabe cuándo».
«La salud ante todo: prevención y sentido común» fue la campaña promovida por el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, quien colocó el símbolo de la Región de Lombardía en los paquetes de preservativos distribuidos en la Villa Olímpica.
Fuente: Noticias Telemicro.
