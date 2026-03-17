Encargado del Marcelino dice no sabe motivo de renuncia de exdirector

El director del Hospital General Regional Marcelino Vélez Santana en Santo Domingo, Freddy Amaury Rafael Lachapelle Carreras, se refirió a la sorpresiva renuncia del pasado directivo de ese centro, Willy Victoria Ramírez, asegurando desconocer las razones por la que se produjeron, más especulando que se debió al cansancio de ocupar ese puesto por tanto tiempo.

Explica que, el cansancio acumulado por las demandas del hospital, junto con problemas de salud, fueron factores clave para su decisión de dejar el cargo.

Lachapelle destacó la destacada gestión del exdirector, quien según dice, transformó el hospital tras 3 años dedicados exclusivamente a pacientes COVID.

Willy E. Victoria Ramírez, anunció su renuncia hace 2 semanas del hospital, tras cinco años en el cargo público.

Por medio de una carta dirigida al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón de la Rosa, Victoria externó su dimisión, sin comunicar las razones que lo llevaron a tomar la decisión.

Fuente: NT