Encuesta PASDAL en la UASD bajo cuestionamientos: varios candidatos declinan participar

Santo Domingo. – El proceso electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) continúa generando debates dentro de la comunidad universitaria, especialmente en torno a la encuesta de intención de voto que realiza la firma PASDAL.

En los últimos días, varios candidatos que aspiran a distintas posiciones académicas y administrativas han comunicado formalmente a la empresa encuestadora su decisión de no participar en el ejercicio de medición que se desarrolla mediante una encuesta en línea.

De acuerdo con informaciones provenientes de diversos sectores universitarios, bloques electorales encabezados por los doctores Wilson Mejía y Radhamés Silverio, así como aspirantes a decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de recintos y centros universitarios, además de directores de escuelas, han solicitado a la firma encuestadora PASDAL, dirigida por el exrector Roberto Reyna, que se abstenga de incluir sus nombres dentro del instrumento de medición.

Los candidatos han aclarado que esta decisión no implica el retiro de sus aspiraciones dentro del proceso electoral institucional de la UASD. Según han señalado, la posición responde a cuestionamientos relacionados con la metodología utilizada, la confidencialidad de la información y la credibilidad del ejercicio.

Fuentes consideradas confiables dentro del ámbito universitario señalan que diversos candidatos y sectores académicos han expresado preocupaciones respecto a la forma en que se desarrolla la medición. Entre los principales cuestionamientos se plantea que el ejercicio no estaría basado en una muestra estadística aleatoria, sino que se estructuraría como una especie de censo abierto cuya participación es incentivada por los propios equipos de campaña, que movilizan a sus simpatizantes para que formen parte del proceso.

Este tipo de dinámica podría generar un fenómeno de autoselección, en el que participan principalmente los sectores más movilizados, lo que podría afectar la representatividad de los resultados y ofrecer una imagen parcial del clima real de opinión dentro de la comunidad universitaria.

A estas inquietudes se suman preocupaciones vinculadas a la confidencialidad del voto y a la protección de los datos personales. Algunos sectores han planteado la necesidad de aclarar quién tiene acceso a la información recopilada, cómo se almacenan los datos de los participantes y qué mecanismos existen para garantizar que la identidad de quienes respondan no pueda ser vinculada con sus respuestas.

De igual forma, han surgido inquietudes sobre el manejo de información sensible dentro de la comunidad universitaria, incluyendo la posibilidad de que determinados sectores internos manejen bases de datos de docentes y otros miembros de la institución, así como eventuales registros sobre sus preferencias o niveles de participación.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, como la institución académica más antigua del continente americano, ha sido históricamente un espacio de pensamiento crítico, debate plural y participación democrática.

En ese contexto, distintos sectores consideran que cualquier herramienta destinada a medir la opinión de su comunidad debe cumplir con altos estándares de rigor metodológico, credibilidad, independencia y respeto a la privacidad de quienes participan.

Fuente: De Ultimo Minuto