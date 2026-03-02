Entre lágrimas, recluso denuncia que fue condenado con identidad de hombre fallecido hace más de una década

Entre sollozos y visiblemente afectado, un hombre identificado como Carlos Antonio Martínez denunció que fue condenado a 20 años de prisión en la provincia de El Seibo bajo la identidad de otra persona que, según afirma, falleció hace más de una década en un accidente de tránsito en Hato Mayor.

Martínez asegura que lleva seis años en prisión por un crimen que no cometió y que fue víctima de una supuesta confusión de identidad tras ser detenido durante una redada policial. “Mi nombre es Carlos Antonio Martínez, soy de Las Terrenas, provincia Samaná. Yo no soy Alejandro Martínez Matos ni Alejandro Matos Martínez”, expresó con voz quebrada.

El recluso sostiene que fue acusado de violación y secuestro de una menor de edad, cargos que niega categóricamente. “Si yo hubiera cometido ese hecho, estuviera tranquilo pagando mi condena. Pero no lo hice. Lo juro por Dios”, manifestó.

Según su testimonio, tras ser detenido en un retén policial en El Seibo, al día siguiente le informaron que existía una querella en su contra y que no sería puesto en libertad. Desde entonces, afirma que se le fabricó un expediente en su contra.

En sus declaraciones, señala directamente a un abogado identificado como Cristian de Aza y a un fiscal de apellido Guillermo, a quienes acusa de haber cometido un abuso en su contra. Martínez incluso alegó la existencia de un supuesto esquema irregular en el Palacio de Justicia de El Seibo, acusaciones que hasta el momento no han sido respondidas por las autoridades judiciales.

“Estoy solo, no duermo, no como, lloro todas las noches. Me estoy muriendo poco a poco”, expresó entre lágrimas, al tiempo que pidió al pueblo de Las Terrenas y a la ciudadanía en general que compartan su caso y lo ayuden a demostrar su inocencia.

Martínez reiteró que la persona a la que supuestamente suplantó falleció años atrás y que nunca ha tenido vínculo con los hechos que se le imputan. “No soy asesino, no soy violador, no soy secuestrador. Ayúdenme”, insistió.

