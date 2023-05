Entretenimiento dominicano ha sido sacudido en mayo por casos judiciales

Send an email

Como si se tratara de un efecto dominó, hechos violentos han salpicado a figuras del entretenimiento en República Dominicana en la primera mitad de mayo.

Los nombres de las comunicadoras Tamara Martínez y Amelia Alcántara, ocupan espacios de principalía en los medios de comunicación del país, y no precisamente relacionados a noticias de la farándula como solía ocurrir meses atrás, sino a casos en que su integridad física y psicológica se veía comprometida.

Mientras que un hijo del comunicador, youtuber e influencer Vincent Carmona (El Dotol Nastra) ha sido señalado por el Ministerio Público como parte de un grupo que asaltó a varias personas y produjeron la muerte de un joven en el Distrito Nacional.

Caso Tamara Martínez

La presentadora de televisión Tamara Martínez, presencio el momento en que a su pareja el abogado Emilio López, le fue dictada tres meses de prisión preventiva en la cárcel Najayo-Hombres como medida de coerción, acusado públicamente de agredirla en reiteradas ocasiones.

Entrevistada en un programa radial la madre de Tamara, Cesarina Piña, reveló que teme que el abogado termine con la vida de la comunicadora, por lo que hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que intervenga en la situación.

«Yo también quiero pedirle algo al presidente Luis Abinader, que me ayude a salvar la vida de mi hija, por favor, que no deje que me maten a mi hija, que es lo único que yo tengo”, manifestó Piña con voz entre cortada.

Caso Amelia Alcántara

Otra medida cautelar fue dictada contra Wagner Taveras Taveras (El Gallero), pareja de la modelo Amelia Alcántara, acusado de agredirla físicamente luego de aparecer en un video discutiendo con ella mientras compartían en el interior de una discoteca.

La decisión impuesta por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso el pago de una fianza de 300 mil pesos y acudir a cita en un centro conductual.

Luego de realizar el pago de la garantía, Taveras fue conducido al municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte, para responder a una declaración de rebeldía por un caso pendiente en esa demarcación.

Caso que envuelve a hijo del Dotol Nastra

El hijo del influencer Vincent Carmona (El Dotol Nastra), Wesley Carmona, (a) El Dotolcito aguarda el en Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a espera de que se le conozca una medida de coerción, tras vinculársele a la muerte del joven Joshua Omar Fernández de 19 años el pasado 16 de abril durante un asalto en las afueras de una discoteca del Ensanche Naco en el Distrito Nacional.

Por el hecho se implica también a Alison de Jesús Pérez, mejor conocido como Chiquito, un jugador de baloncesto quien se entregó ayer por ante las autoridades, y otro individuo solo señalado como Luis.

Según la acusación Carmona, quien fue responsable de contactar al taxista que los trasladara junto a los demás implicados en el caso, “tenía conocimiento de la actividad ilícita que estaba realizando y que la misma está sancionada como violación a los artículos 165, 266, 295, y 302, 379, 385 del Código Penal Dominicano, y los articulo 66 y 67 de la Iey 63 I- I6”.

Adicional a esto el expediente contra Wesley, revela que este aparentemente trató de borrar evidencias al mandar a lavar el vehículo involucrado en el atraco.

El MP indicó que joven no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón de que no cuenta con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.

En tal sentido, evaluó evaluado que la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia del imputado al proceso, es la imposición de prisión preventiva, establecida en el Artículo 226, inciso 7 del Código Procesal Penal.

Fuente: N Digital