Eric Adams abre las puertas de la «Gracie Mansión» para celebrar la herencia dominicana

El alcalde Eric Adams recibió en su residencia «Gracie Mansion» a destacadas figuras de la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York a días de celebrarse la parada dominicana en Manhattan, que este año conmemora su 40 aniversario bajo el lema «Nuestra Historia. Nuestra Gente».

La velada estuvo marcada por los ritmos, gastronomía y bebidas típicas de la República Dominicana. Una pincelada de los que se vivirá el próximo domingo en la sexta avenida de Manhattan a partir de las 12 del mediodía, en un desfile en el que los criollos en Nueva York enaltecen sus raíces.

«Todo el mundo sabe que soy Eric Adams de Alabama, pero soy dominicano. Esta recepción es una muestra de todo el fervor y la alegría que va a pasar el próximo domingo 13 de agosto 2023 en Dominican Day Parade en la sexta avenida de Manhattan», dijo el alcalde al momento de tomar la palabra ante los invitados.

El demócrata agradeció al congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat por «todo el trabajo que ha realizado en favor de su distrito y sus comunidades», al tiempo que reconoció que estaba orgulloso de haber nombrado en el ayuntamiento neoyorquino a Ana Almánzar, quien se convirtió en la primera dominicana en formar parte de ese cabildo.

«Felicito a la comunidad dominicana en su celebración de su herencia, a los dominicanos por sus contribuciones, a sus líderes electos, al personal dominicano en la administración y a todos los demás sectores. Mi casa es su casa», finalizó el alcalde Adams.

El Dominican Day Parade (nombre en inglés del desfile), se celebra en agosto, generalmente el segundo domingo del mes, este año se celebrará el día 13. El desfile iniciará en la Sixth Avenue (Avenue of the Americas) con la 35th Street y finalizará en la 56th Street.

En tanto, el congresista Adriano Espaillat destacó los aportes de Adams en favor de la comunidad dominicana, así como el progreso y crecimiento de los dominicanos en el exterior.

«Quiero darle las gracias al alcalde Eric Adams, porque es un amigo de la comunidad que lo demuestra, no con sus palabras, sino con sus hechos. Hoy asignó 100 millones de dólares para la remodelación del histórico Kingsbridge Armory y 10 millones de dólares para un proyecto cultural dominicano en el alto Manhattan», señaló el representante por el distrito 13 de Nueva York.

«Vemos el progreso de nuestra comunidad, trabajadora, laboriosa y con una juventud que se está preparando. Los jóvenes dominicanos se están preparando y son la clase media de esta ciudad y esta ciudad no puede progresar si la comunidad Dominicana no progresa», advirtió el congresista neoyorquino.

Espaillat también se dirigió también a los dominicanos , a quienes agradeció por «sus compromisos a esta ciudad y a esta gran nación y a su país quienes durante el tiempo de pandemia mantuvieron la economía dominicana con sus remesas y el turismo permanecía cerrado. Los dominicanos son gente buena y laboriosa. Que viva la República Dominicana», concluyó.

A la velada asistieron los concejales Carmen de la Rosa, Shaum Abreu, Pierina Sánchez, Osward Félix y Christopher Marte; los asambleístas Karines Reyes, Amanda Séptimo, Yudelka Tapia y Manny De los Santos y el senador Robert Jackson entre otros.

La música estuvo a cargo de la responsabilidad de la legendaria orquesta Los Toros Band, quienes deleitaron a todos los presentes con su icónica música. Durante el evento fueron reconocidos varios dominicanos por sus trayectorias en diferentes áreas. Los Toros Band también fueron reconocidos.

Gracie Mansión es la residencia oficial del alcalde de la ciudad de Nueva York. Se encuentra en el vecindario de Yorkville, en el distrito de Manhattan.

Esta histórica casa de campo de estilo federal data del siglo XVIII y es uno de los edificios más antiguos de Manhattan. Originalmente, fue construida en 1799 por Archibald Gracie, un comerciante de bienes raíces escocés-estadounidense y vendida a la ciudad de Nueva York en 1896. Desde entonces ha servido como la residencia oficial de los alcaldes de la ciudad y se utiliza para una variedad de propósitos oficiales, incluyendo eventos y recepciones, reuniones de trabajo y actos culturales.

Dominican Day Parade

The Dominican Day Parade, Inc. es una organización no partidista, sin fines de lucro, que organiza el desfile anual y las festividades que promueven la riqueza de la cultura, el folclore y las tradiciones populares de la República Dominicana.

La organización se esfuerza por proporcionar una comprensión de la herencia y las contribuciones de la comunidad dominicana en los Estados Unidos de América y en todo el mundo.

Este año el desfile contará con la presencia del presidente Luis Abinader, siendo el primer presidente dominicano en asistir al popular evento en 40 años.

Fuente: DL