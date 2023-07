¿Es Arajet responsable de la auditoría que hará FAA-EE.UU. al país? Experto dice representa riesgo

Send an email

Santo Domingo.- Javier Rodríguez, quien es asesor internacional de aviación, explicó que cuando la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés), determina hacer una auditoría es basado en la condición de los riesgos que se encuentran en ese país, aclarando que no son solo negativos, sino que se pueden producir cuando una línea aérea tiene un solo avión e incrementa a 7 u 8 aviones, como es el caso de la línea aérea dominicana, Arajet.

“…el crecimiento de Arajet, que la compañía era ante Dominican Wings y ahora Arajet, tenía un solo avión…ahora tienen ocho aviones, no se cuanto, un plan de crecimiento mayor, eso es un riesgo”, señaló el experto. (VER MINUTOS 5:40 EN ADELANTE…).

Rodríguez señaló que hay riesgos que la FAA observa a través de la Oficina Internacional de Campo, que encuentra en Miami, Estados Unidos, la cual tiene inspectores que viajan por toda la región, devalúan las solicitudes que hacen las líneas aéreas de cada país, dialogan, y se mantienen en contacto con personas de la aeronáutica civil.

Dijo que otros de los riesgos que se presentan es cuando no tienen suficientes inspectores, lo que genera discrepancia y causa preocupación. Además de los accidentes que también son una alerta de riesgo.

El experto en materia de aviación, sostuvo que los accidentes que han ocurrido en República Dominicana aún no han salido al público todavía, refiriéndose a de la BDA y Helidosa, de los cuales se limitó a hablar, porque asegura no puede comentar de un accidente que no conoce el resultado.

Rodríguez reconoció que el FAA tiene un equipo de buena experiencia en aviones con ese tipo de motores y saldrán con un resultado contundente del porqué sucedieron estos accidentes que son investigados por las autoridades dominicanas, pero que tampoco se han dado las informaciones al público.

Explicó que en Asesoría Internacional de Aviación (IASA), tienen un programa con 83 países y que el FAA no tiene persona para hacer 17 evaluaciones al año, por lo que realmente hacen entre dos o tres , las cuales son reservadas para los países que consideran están en la mayor parte del riesgo.

Manifestó que a principio de cada año la Oficina de Washington, donde normalmente están los burocráticos que no saben lo que está pasando en el mundo de la aviación visitan las oficinas regionales como la de Miami, Texas, California, New York, donde se reúnen con la gerencia para saber que observan en la región, cuáles son los países que tienen más riesgos, para alimentar y elegir los países que ellos quieren asesorar.

Sobre la República Dominicana

Javier Rodríguez expresó que para el año 2005 – 2006 la República Dominicana tenía un récord malisimo en aviación, por lo que, la Oficina de Washington había pedido la C en República Dominicana, de donde llegaron a su oficina varios oficiales de la Aeronáutica de Aviación Civil, logrando regularizar esa entidad con nuevos reglamentos y procedimientos.

Rodríguez afirmó que luego de ese proceso la IASA hizo una evaluación y la República Dominicana quedó en categoría 1.

Finalmente, reveló que el pasado año fue contratado por Héctor Porcella para confirmar si el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) cumple con la actualidad de hoy, revelando que hay documentos que deben ser aprobados inmediatamente, para pasar por el departamento legal y presentarlo para cuando venga el FAA vean que todo se ha modernizado.

Fuente: El Pregonero