¡Escándalo! Epstein, 300 nombres en la lista: poderosos de la política, magnates empresarios, la realeza y rostros de Hollywood

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este sábado que se han publicado todos los archivos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, informa Fox News.

Según el texto de una carta dirigida a los comités judiciales de ambas cámaras del Congreso, el Departamento de Justicia publicó “todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación en posesión del Departamento” que se relacionen con nueve categorías distintas, tal como exige la ley.

A continuación, las nueve categorías:

Jeffrey Epstein, incluyendo todas las investigaciones, procesos judiciales o asuntos relacionados con la custodia;

Ghislaine Maxwell;

Registros de vuelo o registros de viaje para cualquier aeronave, embarcación o vehículo que sea propiedad, esté operado o sea utilizado por Jeffrey Epstein o cualquier entidad relacionada;

Personas, incluyendo funcionarios gubernamentales, nombradas o mencionadas en relación con las actividades delictivas, acuerdos civiles y resoluciones legales relacionadas con Epstein;

Entidades con vínculos conocidos o presuntos con las redes de tráfico o financieros de Epstein;

Acuerdos de inmunidad, de no enjuiciamiento, de declaración de culpabilidad o sellados que impliquen a Epstein o a sus asociados;

Comunicaciones internas del Departamento de Justicia, relativas a las decisiones relacionadas a Epstein o sus asociados;

Todas las comunicaciones, memorandos, directivas, registros o metadatos relativos a la destrucción, eliminación, alteración, extravío u ocultación de documentos, grabaciones o datos electrónicos relacionados con Epstein, sus socios, su detención y muerte, o cualquier expediente de investigación;

Documentación sobre la detención o muerte de Epstein, incluidos informes de incidentes, entrevistas a testigos, expedientes del médico forense, informes de autopsia y registros escritos que detallen las circunstancias y la causa de la muerte.

