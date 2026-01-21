Escogido llega a la Serie Final con ligera ventaja estadística sobre los Toros del Este

La ventaja de la localía, el desempeño del pitcheo colectivo, defensa y la producción ofensiva sustentan una ligera ventaja de los Leones del Escogido sobre los Toros del Este en la Serie Final del Campeonato Nacional LIDOM 2025-2026, dedicada a don Juan Marichal y en disputa por la Copa BanReservas.

Ambos conjuntos finalizaron el Round Robin con marca idéntica de 12-6 y dividieron la serie particular 3-3, por lo que el General Run Average (GRA) fue el criterio utilizado por LIDOM para definir la primera posición.

El GRA mide el rendimiento global de un equipo y se obtiene al dividir las carreras anotadas entre las permitidas y multiplicar el resultado por 100.

El Escogido registró un diferencial de +31 carreras, con 91 anotadas y 60 permitidas, mientras que los Toros cerraron con +29, producto de 104 carreras anotadas y 75 permitidas.

Los Leones finalizaron el Round Robin con una efectividad colectiva de 2.56, la mejor del torneo, frente a 3.60 de los Toros del Este. Además, limitaron a la oposición a un promedio ofensivo de .206, contra .253 permitido por el conjunto del Este.

Este desempeño refleja una mayor capacidad del Escogido para controlar la ofensiva rival de forma sostenida.

La alineación del Escogido mostró un rendimiento ascendente tanto en bateo como en pitcheo, lo que colocó a sus rivales en una situación que exige alta producción de carreras para competir.

Entre los bateadores que deben enfrentar los Toros se encuentran Raimel Tapia, Yamaico Navarro, Erik González, Alcides Escobar, Sócrates Brito, Junior Lake, Michael de la Cruz y José Marmolejos, entre otros.

Los Toros del Este afrontan la Serie Final sin Luis Liberato ni Gilberto Celestino, lo que se reflejó en una disminución de su producción: velocidad, ofensiva y defensiva. No obstante, su cuerpo de lanzadores, encabezado por Joe Corbett y JC Mejía, mantuvo estabilidad durante el Round Robin.

Los principales referentes ofensivos del conjunto oriental incluyen a Eloy Jiménez, Bryan de la Cruz, Eddie Rosario, Sergio Alcántara, Yairo Muñoz, Rudy Martin Jr., Jeimer Candelario y Onix Vega.

En turnos con corredores en posición anotadora (RISP) y en momentos apremiantes, los Toros superaron al Escogido en turnos, imparables, carreras impulsadas y promedio de bateo. También registraron mejores números en empujadas con dos outs.

De manera individual, los mejores promedios en situaciones de presión durante el Round Robin fueron: Erik González (.400), Eloy Jiménez (.375), Bryan de la Cruz (.333), Sócrates Brito (.318) y Yairo Muñoz (.316).

Los indicadores colectivos e individuales reflejan una Serie Final equilibrada, en la que el rendimiento en situaciones clave y la ejecución estratégica tendrán un peso determinante en el desenlace.

