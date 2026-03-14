Estados Unidos ofrece recompensa de hasta 10 millones de dólares por información de Mojtaba Khamenei, nuevo Líder Supremo de Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes 13 de marzo de 2026 una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar el paradero o las actividades del nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Khamenei, así como de otros nueve altos funcionarios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI o IRGC).

La oferta forma parte del programa Recompensas por la Justicia (Rewards for Justice), gestionado por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado. Según el póster oficial publicado en el sitio rewardsforjustice.net y en redes sociales del programa, estos individuos “comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo”.

Entre los objetivos principales figuran:

Mojtaba Khamenei, designado como Líder Supremo tras la muerte de su padre en ataques conjuntos de EE.UU. e Israel a finales de febrero.

Ali Asghar Hejazi, subjefe de gabinete de la Oficina del Líder Supremo.

Esmail Khatib, ministro de Inteligencia y Seguridad.

Eskandar Momeni, ministro del Interior y brigadier general.

Ali Larijani, asesor y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, entre otros.

El anuncio destaca que las personas que proporcionen información creíble podrían calificar no solo por la recompensa económica, sino también por reubicación segura (posible traslado y protección en EE.UU. o aliados). Las comunicaciones se pueden realizar de forma anónima a través de una línea Tor o Signal.https://artifacts.grokusercontent.com/third-party-image

thekabultribune.comEl contexto del anuncio se enmarca en la escalada del conflicto en Oriente Medio, donde Mojtaba Khamenei no ha aparecido públicamente desde su designación, y reportes indican que podría haber resultado herido o afectado en los recientes bombardeos. Irán ha rechazado las acusaciones de terrorismo y calificado la medida como una provocación.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO