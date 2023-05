Este es el regalo que Joshua Fernández quería hacerle a su mamá el Día de las Madres

Send an email

Se acerca el Día de las Madres en República Dominicana y la intención de Joshua Omar Fernández, el joven de 19 años que murió de un disparo durante un asalto en el ensanche Naco, del Distrito Nacional, el pasado 16 de abril, era regalarle a su madre algunos arreglos que necesitaba su casa.

Recientemente habían comprado una nevera y poco a poco cambiarían algunos detalles de la residencia. Joshua le había comentado a su madre Bertina Decena Berroa que iba a terminar de pagar su pasola para ayudarla en lo que necesitara.

«Teníamos muchos proyectos. Ese mismo sábado (el día de su muerte) hablamos que en este 2023 y 2024 vamos a comprar una estufa, vamos a comprar la nevera, mira las filtraciones, vamos a tirarle algo ahí arriba que son como 40,000 pesos y me decía si mami, no se apure desde que termine de pagar la pasola», expresó Bertina.

Joshua perdió su padre, hace unos ocho meses, por lo que la señora Bertina Decena Berroa sufre doblemente la pérdida de dos de sus «grandes amores».

Entre llantos, Bertina Decena expresó que el dolor de perder a un hijo es muy grande y más en la circunstancias que murió Joshua, hecho que todavía no lo cree.

La habitación de la víctima está intacta, a pesar de que su muerte ocurrió hace un mes. Su madre quiere conservar su ropa, sus lentes, y otros detalles, debido a que para ella todavía su hijo vive.

«Yo todavía no lo creo, para mí mi hijo vive. Siento que el va entrar por esa puerta y me va decir mami y me dará un abrazo», expresó entre llantos Bertina.

Precisó que sólo Dios podrá darle la fortaleza necesaria para enfrentar su dolor y para poder hacer justicia. Manifestó que quiere que los responsables de este hecho paguen, «aunque sea con justicia divina».

Entre los responsables el Ministerio Público involucra al hijo del influencer Vincent Carmona, popularmente conocido como el Dotol Nastra.

El conocimiento de medida de coerción en contra de Wesly Vicent Carmona (El Dotolcito) será conocido este viernes a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Además de El Dotolcito, también figuran entre los autores del hecho Alison de Jesús Pérez Mejía, conocido como «Chiquito», quien se entregó la tarde de este miércoles en la Policía Nacional.

El fallecido salía de un centro de diversión al que acudió a compartir con sus compañeros de clase del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), según narró su madre, Bertina Decena Berroa.

Por el hecho, el Ministerio Público solicitó orden de arresto contra Wesly Vicent Carmona, conocido como El Dotolcito (hijo del Dotol Nastra), por supuestamente asociarse con «Chiquito» y Luis para cometer un asalto en perjuicio de las víctimas Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación, en medio del cual murió Joshua debido a un impacto de bala que recibió en la cabeza.

El joven conocido como El Dotolcito guarda prisión en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a espera de la medida de coerción.

Contra todos los presuntos implicados el Ministerio Público solicitó prisión preventiva.

Fuente: DL