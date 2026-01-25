NacionalesSin categoría
“Esto se estaba cayendo”: joven relata advertencias antes de tragedia del Jet Set
- Entre lágrimas y con visible consternación, un joven afectado por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set aseguró que “ellos sabían lo que estaba pasando”, al relatar los momentos previos al colapso que cobró la vida de cientos de personas la madrugada del 8 de abril. El testimonio fue ofrecido en medio de las manifestaciones realizadas reclamo de justicia por el hecho.
- El sobreviviente narró que minutos antes del derrumbe percibió señales claras de peligro. “Cuando regresé del baño dije: vámonos, que esto se está cayendo”, expresó, al recordar el ambiente de tensión que, según afirmó, era evidente antes de que la estructura colapsara. Sus declaraciones refuerzan las denuncias de presunta negligencia y advertencias ignoradas.
Fuente: De Último Minuto
