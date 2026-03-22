Estudiantes de escuelas públicas dejan de depender de centros privados para aprender inglés

Cuando Leslie Salas estaba en cuarto de secundaria, desde un liceo ubicado en la Ciudad Juan Bosch, su clase de inglés no comenzaba con un libro abierto ni con un profesor escribiendo en la pizarra.

En lugar de eso, iniciaba sesión en una plataforma digital donde debía ver videos, repetir palabras, escribir ejercicios y superar niveles para avanzar en el curso.

Leslie narra que ella y sus compañeros del Liceo Francisco Alberto Caamaño Deñó usaban una plataforma del programa English for a Better Life, implementado por el Ministerio de Educación, en la que contaban con un usuario propio y durante la hora de inglés, una maestra supervisaba que todos estuvieran conectados y siguiendo las lecciones.

Si Leslie aprobaba un nivel, podía pasar al siguiente; si no lo lograba, tenía que repetirlo hasta superarlo. Al final del proceso, la plataforma generaba un certificado que indicaba hasta qué nivel había llegado y que ella debía mostrar a su maestra para evidenciar su progreso en un proceso que describe como «divertido» por la combinación de ejercicios e imágenes para la pronunciación.

Hoy, con 18 años y como estudiante universitaria, Leslie asegura que gracias a ese sistema logró adquirir conocimientos de inglés mucho más avanzados y prácticos que los que consiguió estudiando en centros privados de idiomas.

La experiencia de Leslie forma parte de la estrategia del Ministerio de Educación para fortalecer la enseñanza del inglés en el sistema público a través del programa English for a Better Life, una iniciativa que utiliza plataformas para ampliar el acceso al aprendizaje del idioma.

El programa English for a Better Life se implementa mediante la plataforma de aprendizaje de la empresa Education First (EF), que combina herramientas tecnológicas con metodologías de enseñanza diseñadas para permitir un aprendizaje flexible y adaptado al ritmo de cada estudiante.

Capacitación docente y despliegue en las escuelas

Uno de los ejes centrales del programa ha sido la capacitación de los docentes y del personal educativo. Un total de 800 profesores de inglés, 97 técnicos docentes y 28 colaboradores de 18 regionales educativas participaron en entrenamientos presenciales sobre el uso de la plataforma Education First, con una inversión de 2,772,665.16 pesos.

A esto se sumó la formación virtual de 3,061 docentes de inglés en la plataforma EF English Live y en otros contenidos necesarios para la implementación del programa.

Además, 250 directores de centros educativos, junto a técnicos docentes y colaboradores de todas las regionales, participaron en un encuentro nacional para fortalecer la comprensión y aplicación del programa en las escuelas. Estas actividades representaron una inversión adicional de 1,251,390 pesos.

Más de 200,000 estudiantes impactados

Los datos del programa de idiomas fueron solicitados formalmente al Ministerio de Educación a través de su departamento de prensa, pero nunca se obtuvo una respuesta tras más de dos meses de insistencia.

Las memorias de ejecuciones del Ministerio de Educación, presentadas por el presidente Luis Abinader, establecen que el despliegue del programa ha permitido que 209,397 estudiantes de 471 centros educativos distribuidos en las 18 regionales de Educación reciban una cuenta de correo institucional y un usuario en la plataforma de aprendizaje de inglés.

Como parte del proceso, el documento detalla que 68,568 estudiantes completaron pruebas de nivel en la plataforma, lo que permitió medir su dominio del idioma y servirá como base para expandir el uso del sistema durante el año escolar 2025-2026.