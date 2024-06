Euri Cabral pide orar por los recién casados José Llano y Jesús Abreu para que no sigan con esa relación

Send an email

Santo Domingo. – El comunicador y pastor, Euri Cabral, pidió orar por los recién casados, el mercadólogo y productor dominicano, José Llano y Jesús Abreu Monttero, cirujano estético y presidente del Centro de Cirugía Plástica y Lipoescultura (CECILIP), quienes contrajeron matrimonio este fin de semana.

“Dios aborrece el pecado, pero ama los pecadores, que es lo que tenemos que hacer, el que cometa una acción incorrecta, nosotros lo amamos también, ahora, queremos que salgan de esa acción incorrecta, para que tomen el camino correcto….tener una relación entre ello mismo…desde el punto de vista de la Biblia, que es la que yo creo, esa acción, no es la orientación de Dios, por tanto, orar por ellos, no hay porque condenarlo, ni matarlo, orar por ellos y que tomen la acción correcta, que no tengan esa relación”, dijo Cabral.

José Llano y Jesús Abreu Monttero celebraron su unión matrimonial en Ligüerre de Cinca ubicado en Aragón, España.

La ceremonia fue oficiada por los abogados Baltasar Garzón y su esposa Dolores (Lola) Delgado.

La boda, que se llevó a cabo en España debido a que ambos contrayentes son ciudadanos españoles y donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legalmente reconocido, reunió a más de 250 invitados que viajaron desde distintas partes del mundo para ser testigos de este especial acontecimiento.

Fuente: El Pregonero