Evaluación de Desempeño Docente reporta avances del 43% en su sexta etapa
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RESUMEN
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó este viernes que la sexta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) registra un avance del 43 % al cierre de la segunda de las cinco semanas programadas para el desarrollo de esta fase, equivalente a 33,722 observaciones de clases finalizadas.
La institución indicó que el proceso contempla un universo de 78,464 docentes objetivo y, de esa cantidad, 37,656 observaciones fueron programadas; 12,675 ya cuentan con calificación disponible; 21,047 están pendientes de publicación y 2,380 permanecen en proceso, es decir, con actividades iniciadas entre el par evaluador y el docente, aún no concluidas.
El órgano rector del sistema preuniversitario destacó que, conforme a los resultados preliminares obtenidos hasta el momento, el promedio general de las 33,722 evaluaciones realizadas alcanza 42.1 puntos sobre 50. De esa puntuación, 12.2 corresponden al componente de planificación y 29.9 al componente de observación de clases (OBS).
Igualmente, la institución recordó que estas calificaciones corresponden exclusivamente a la sexta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente y precisó que la observación de clases representa el 50 % de la calificación general del proceso evaluativo.
El ministerio instó a docentes y población general a no dejarse llevar por las desinformaciones y el interés de algunos sectores en generar un clima negativo en torno a la evaluación, al considerar que se han difundido datos fuera del contexto oficial del proceso.
En ese sentido, reiteró a los docentes y a la ciudadanía que toda información oficial relacionada con la EDD es ofrecida únicamente por la Comisión Nacional Rectora, mediante reportes y cortes semanales debidamente validados.
La cartera educativa advirtió además que cualquier información difundida por fuentes ajenas a la Comisión Nacional Rectora podría no corresponderse con la realidad del proceso y recordó que la difusión de datos falsos o manipulados puede acarrear implicaciones legales conforme a las disposiciones vigentes.
La EDD, declarada de alta prioridad por el ministro Luis Miguel De Camps mediante la Orden Departamental Núm. 50/2025, es un proceso integral impulsado por el órgano rector del sistema preuniversitario que busca valorar las competencias, prácticas y resultados del personal docente, con el objetivo de fortalecer la calidad de la enseñanza y promover la mejora continua y el desarrollo profesional de los maestros.
Este proceso es dirigido por una Comisión Nacional Rectora conformada por el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED).
Fuente: Panorama