Exasesor del Gobierno de Abinader se entrega a los Estados Unidos ante acusaciones de narcotráfico

FLORIDA- Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de zonas francas, se entregó formalmente a las autoridades de los Estados Unidos en el estado de Florida para responder ante las acusaciones de narcotráfico que pesan en su contra.

Jorge-Puras, quien también es reconocido por su trayectoria como empresario y accionista del equipo de béisbol Águilas Cibaeñas, arribó a territorio estadounidense tras una investigación coordinada entre la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la República Dominicana.

Según los reportes judiciales más recientes, el caso se centra en presuntas operaciones de tráfico de sustancias controladas (específicamente cocaína) hacia los Estados Unidos. Los puntos clave del proceso incluyen:

Su comparecencia está programada para el próximo 23 de febrero a las 9:00 a.m. ante el magistrado Ed Artau en la División de West Palm Beach.

A Jorge-Puras se le vincula a una red internacional de tráfico de drogas, con investigaciones que abarcan actividades presuntamente realizadas entre 2003 y 2019.

De ser hallado culpable, las condenas por este tipo de delitos federales oscilan entre un mínimo de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Tras hacerse pública la investigación en octubre de 2025, el Gobierno Dominicano procedió a la desvinculación inmediata de Jorge-Puras de su cargo mediante el decreto 273-25. Las autoridades dominicanas han reiterado su compromiso de colaboración con los organismos internacionales para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley, sin importar el rango o posición de los implicados.

Hasta el momento, la defensa legal de Jorge-Puras no ha emitido declaraciones extensas, más allá de confirmar su disposición de presentarse voluntariamente ante la justicia norteamericana para esclarecer su situación jurídica.

Fuente: N Telemicro