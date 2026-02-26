Extensión 2C del metro de santo domingo operará sin transbordos tras finalizar período de pruebas

La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) informó que la extensión 2C del Metro de Santo Domingo funcionará de manera directa y sin transbordos una vez concluya su fase experimental. Actualmente, los usuarios deben realizar cambios de andén en las estaciones Franklin Mieses Burgos y María Montez, una maniobra que supuestamente forma parte exclusiva de los protocolos de señalización y ajuste de trenes.

El servicio, que conecta Los Alcarrizos con el kilómetro 9 de la autopista Duarte, se ofrecerá de forma gratuita hasta la Semana Santa de 2026 para beneficio de la población. Esta medida busca familiarizar a los pasajeros con el nuevo trayecto de 7.3 kilómetros, el cual supuestamente reducirá drásticamente los tiempos de viaje frente a los congestionamientos habituales en la zona de Santo Domingo Oeste.

La obra beneficiaría a más de un millón de habitantes de unas 14 comunidades densamente pobladas que anteriormente dependían del transporte terrestre tradicional por la autopista Duarte. Los usuarios han valorado positivamente la rapidez del sistema, a pesar de la supuesta confusión inicial generada por los movimientos técnicos temporales necesarios para garantizar la seguridad operativa antes del inicio de la etapa comercial definitiva.

La institución estableció horarios especiales de operación gratuita que varían entre los días laborables y los fines de semana para facilitar el flujo de pasajeros durante las pruebas. Se espera que la integración total de la línea 2C aporte una supuesta solución estructural al problema de movilidad en la entrada de la capital dominicana, conectando eficientemente el municipio de Los Alcarrizos con el sistema ferroviario existente.

