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Fallece Douglas Borrell, exdirector de la Comisión Militar y Policial de Obras Públicas

Jefry Sanchez Send an email 7 de marzo de 2026
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El exdirector de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas (COMIPOL), Coronel Douglas V. Borrell, falleció este viernes 6 de marzo, tras complicaciones de salud provocadas por un infarto que derivó en un accidente cerebrovascular mientras permanecía ingresado en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

Borrell desarrolló durante años una carrera técnica dentro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde se destacó por su trabajo en las áreas de mantenimiento vial y operaciones en carreteras.

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En 2019 fue designado director de COMIPOL, entidad responsable de la seguridad y asistencia en las principales autopistas y carreteras del país. Desde esa posición coordinó los patrullajes de vigilancia, el sistema de grúas y diversos operativos de asistencia a conductores que transitan por las vías troncales del país.

Durante su gestión impulsó acciones orientadas a fortalecer la presencia de las unidades de la comisión en las carreteras, así como a mejorar la respuesta ante emergencias y averías vehiculares, brindando apoyo a miles de conductores.

También se desarrolló como director del Programa de Mantenimiento de Carreteras de MOPC.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO

Jefry Sanchez Send an email 7 de marzo de 2026
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