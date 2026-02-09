Nacionales

Fallece el artista plástico dominicano Luis Oviedo Weber

Autodidacta, exploró diversos estilos artísticos y también realizaba obras por encargo, destacándose por su creatividad y versatilidad

Vidal Sepulveda Send an email Hace 28 minutos
13 Se lee en 1 minuto

El artista plástico Luis Oviedo Weber falleció recientemente, según informó el Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap). Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su deceso.

Nacido en Santo Domingo en 1949Luis Oviedo Weber formó parte de una familia con una gran tradición artística: su padre, «Nurys» (Luis) Oviedo, y su tío, Ramón Oviedo, dejaron una huella importante en la historia del arte dominicano.

Desde joven, Luis comenzó a trabajar junto a su padre en publicidad y arte comercial, adquiriendo experiencia mientras desarrollaba su propio estilo único. Autodidacta, exploró diversos estilos artísticos y también realizaba obras por encargo, destacándose por su creatividad y versatilidad.Expandir imagen

Además de su trayectoria artística, Oviedo W. fue propietario de una pequeña galería en la Ciudad Colonial, donde los visitantes podían apreciar sus obras y observarlo trabajar de cerca, en un ambiente que reflejaba su pasión por el arte.

Fuente: Diario Libre

