Fallece niña de seis años tras caer en baño en San Cristóbal

La comunidad de Sabana Toro, en San Cristóbal, se encuentra sumida en el dolor tras confirmarse el fallecimiento de Miliani, una pequeña de apenas seis años, a causa de un incidente ocurrido el pasado miércoles en el interior de su vivienda.

Según las informaciones preliminares, la menor habría sufrido una caída accidental en el área del baño mientras se encontraba sola en la residencia.

Cronología del suceso

De acuerdo con testimonios de familiares y reportes de medios locales:

El hallazgo: La madre de la niña se percató de la situación tras regresar de un colmado cercano. Al notar que su hija no estaba con su abuela quien reside en el nivel inferior de la misma edificación procedió a buscarla en la casa, encontrándola inconsciente en el baño.

Asistencia médica: Miliani fue trasladada de urgencia al Hospital Juan Pablo Pina, donde lamentablemente fue declarada fallecida mientras el personal médico intentaba estabilizarla.

Investigación en curso

Aunque la hipótesis principal apunta a un accidente doméstico, las autoridades han procedido con el protocolo de rigor:

Detención preventiva: La madre de la menor permanece bajo custodia mientras se esclarecen las circunstancias exactas del hecho.

Testimonios: Un tío de la madre relató que la puerta de la vivienda se encontraba abierta al momento del incidente, lo que refuerza la versión de que la niña quedó sin supervisión por un breve lapso.

Los familiares de la pequeña han manifestado su consternación y han solicitado a las autoridades que se realicen las indagatorias pertinentes para determinar responsabilidades con total transparencia.