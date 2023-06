Famosos que se convirtieron en padres a la edad de ser abuelos

«Al Pacino va a ser padre con 83 años junto a su novia, que tiene 29″. Este titular acaparó la atención de la prensa a nivel internacional. Este será el cuarto hijo para el intérprete de «El padrino» que lleva cerca de un año de relación con su joven novia.

La noticia se hizo pública a solo unos días de que Robert de Niro anunciara que se había convertido en padre por séptima vez con 79 años.

El actor sorprendió con la noticia de que acaba de tener un bebé en una entrevista de ET Canada durante la promoción de su último trabajo Todo sobre mi padre. En la conversación le preguntaban por sus seis hijos y el intérprete matizaba: «Siete, de hecho». La noticia causó una auténtica sorpresa pues no se sabía que tenía intención de ampliar la familia con su novia Tiffany Chen, de 45 años.

La española Alejandra Silva, de 36 años, fue la encargada de convertir en padre por segunda vez al actor, a sus 69 años. Alexander nació en 2019, y tiene un hermano por parte materna y otro por parte del actor. Homer, el hijo que Richard Gere tuvo con su segunda mujer, ya va a la universidad.

Richard Gere yAlejandra Silva con su bebé en una foto de 2019. (FUENTE EXTERNA)

Bernie Ecclestone

El magnate de la Fórmula 1 dio la bienvenida a su cuarto hijo en 2020, a los 89 años. El niño, al que ha llamado Ace, tiene tres hermanas: Tamara, de 39 años, Petra, de 34… y Deborah, que tiene 68. La primogénita Ecclestone ya es abuela, así que el pequeño Ace ha venido con un pan debajo del brazo, con un buen número de sobrinos… y hasta con algún sobrino-nieto.

Bernie Ecclestone, con su mujer Fabiana Flosi. (FUENTE EXTERNA)

Mick Jagger

Deveraux Octavian Basil Jagger, nacido en 2016, cuando su padre tenía 73 años. Mick Jagger ha tenido ocho hijos con cinco mujeres diferentes, y el más pequeño solo se lleva 50 años con Karis, la más mayor. Jade y Georgia May, de 53 y 31 años respectivamente, son las hermanas Jagger más mediáticas; y Lucas, de 24, el más parecido físicamente al cantante. Un año antes de tener a Devereaux, el cantante se había estrenado ¡como bisabuelo!

Melanie Hamrick, el pequeño Dev y Mick Jagger. (THE TELEGRAPH.)

George Lucas

La última inquilina del rancho Skywalker se llama Everest Hobson Lucas, vino al mundo en 2013, cuando su famoso padre tenía 69 años, y lo hizo a través de un vientre de alquiler. Se trata de la primera hija biológica del director, que ya era padre de tres hijos de 20, 25 y 32 años, todos adoptados. A las puertas de los 70 y con una recién nacida en casa, seguro que Lucas necesitó algo más que fuerza para acompañarle en las largas noches de cólicos, llantos y biberones…

Mellody Hobson y George Lucas con su hija, Everest Hobson Luca. (ARCHIVO / FUENTE EXTERNA)

Steve Martin

El actor es, probablemente, el famoso que más tiempo ha tenido para plantearse la paternidad. De hecho, tanto lo ha ido postergando, que hasta que no cumplió los 67 años no tuvo su primer hijo. Fue en 2013. Martin y su mujer, Anne Stringfeld mantuvieron el embarazo en el más absoluto de los secretos, y no se supo de la feliz noticia hasta meses después.

Steve Martin y su mujer, Anne Stringfeld en una foto de archivo junto a su hija, nacida en 2013. (FUENTE EXTERNA)

Elton John

67 años tenía el dueño de la mejor colección de gafas del mundo cuando vino al mundo Elijah, su segundo hijo. Elton y su marido, David Furnish, ya tenían otro niño de tres años llamado Zachary.

Elton John y su marido, David Furnish, ya tenían otro niño de tres años llamado Zachary. (FUENTE EXTERNA)

Clint Eastwood

Otro actor que también forma parte de este ranking es Clint Eastwood; tuvo a su última hija con 66 años. Morgan es la octava hermana Eastwood, una familia numerosa en la que han intervenido seis mujeres distintas y que no ha estado exenta de polémica. De hecho, en los mentideros del corazón hollywoodiense siempre se ha dicho que Clint, famoso por sus numerosas infidelidades, tiene más de un hijo no reconocido.

Clint Eastwood.

Otros padres muy mayores