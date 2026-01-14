FBI se integra oficialmente a la búsqueda de la Niña Brianna Genao en Puerto Plata

Las autoridades dominicanas reforzaron este martes los operativos de búsqueda de la niña Brianna Genao con la incorporación formal de técnicos especializados del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quienes participan en las labores de rastreo y localización como parte de una operación conjunta de carácter interinstitucional, liderada por la Procuraduría General de la República.

El equipo del FBI llegó acompañado de una unidad canina especializada, entrenada para la detección y rastreo de personas, e inició de inmediato los trabajos en el perímetro de la vivienda donde reside la menor desaparecida. Las labores se desarrollan en coordinación con las autoridades locales y bajo estrictos protocolos técnicos de búsqueda avanzada.

En el lugar se encuentran presentes el magistrado Wilson Camacho y la magistrada Olga Diná, junto a un equipo de representantes del Ministerio Público, así como el general Pedro Ignacio Matos Pérez, director central de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, quienes supervisan y coordinan las acciones operativas, garantizando el cumplimiento de los procedimientos legales, técnicos y de seguridad establecidos.

Fuente: Cachicha TV