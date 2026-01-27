Federación Dominicana de Béisbol confirma a Oneil Cruz para el Clásico Mundial

SANTO DOMINGO.– El estelar jugador de Grandes Ligas Oneil Cruz fue confirmado como integrante de la selección de la República Dominicana que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, según informó este martes la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom).

El jardinero de los Piratas de Pittsburgh, nativo de Nizao, se unirá al equipo dominicano que verá acción a partir del 5 de marzo, reforzando una alineación que ya cuenta con varias de las principales figuras del béisbol de Grandes Ligas.

Cruz atraviesa una destacada temporada en las Mayores, consolidándose como uno de los talentos más electrizantes del juego gracias a su combinación de poder, velocidad y fortaleza defensiva, cualidades que lo han convertido en una pieza clave dentro de la organización de Pittsburgh.

Con su confirmación, Oneil Cruz pasa a formar parte de un grupo selecto de jugadores estelares que han manifestado su disposición de vestir la franela tricolor en el Clásico Mundial. Entre ellos figuran Juan Soto, Fernando Tatis Jr., Ketel Marte y Junior Caminero, lo que eleva notablemente las expectativas en torno al conjunto dominicano.

La noticia fue celebrada por la Selección Dominicana de Béisbol a través de sus plataformas digitales, destacando la importancia de sumar a Cruz al proyecto nacional de cara al torneo internacional.

Fuente: De Ultimo Minuto