Felipe Vicini reclama no menos de USD$60 millones en daños compensatorios por difamación de Rolando Espinal y “Kapulett”

El empresario Felipe Augusto Vicini Lluberes reclama no menos de USD$60 millones en daños compensatorios como parte de la demanda por difamación presentada contra Juan Rolando Espinal del Rosario y el comunicador Luis Alfredo Cabrera, conocido como “Kapulett”.

La acción fue depositada el 25 de febrero de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, División de Fort Lauderdale.

Según el documento judicial, la querella surge a raíz de tres videos publicados en YouTube e Instagram en los que presuntamente se le atribuye falsamente haber autorizado el pago de un soborno de 600,000 dólares a un ex Procurador General de la República Dominicana y haber intervenido para obstruir la investigación penal conocida como Operación Medusa.

La demanda sostiene que dichas imputaciones constituyen difamación “per se”, al atribuir la comisión de delitos graves como soborno y obstrucción de la justicia.

Asimismo, establece que los contenidos fueron difundidos a una amplia audiencia en plataformas digitales.

Además de los daños compensatorios reclamados, el empresario solicita daños punitivos, honorarios legales, costas procesales y cualquier otro remedio que el tribunal considere procedente.

Con esta acción, Vicini procura resarcir el alegado daño reputacional y que se determinen las responsabilidades legales correspondientes.

Fuente: El Testigo.