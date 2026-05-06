Félix Bautista solicita al presidente Abinader “petrificar” la Cordillera Central

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SANTO DOMINGO.- El senador por San Juan, Félix Bautista, solicitó este miércoles al presidente Luis Abinader que, así como los legisladores del PRM apoyaron la reforma constitucional propuesta, que petrificó la reelección presidencial, se haga lo mismo con la Cordillera Central para impedir la explotación de minería metálica.

El legislador aseguró que la solicitud responde al hecho de que por esta cordillera pasa la mayor fuente de producción de agua para 14 provincias de la zona Norte y 10 provincias de la zona Sur.

“Señor presidente, que con el mismo interés con que usted asumió esas reformas, le pongamos también un candado a la Cordillera Central, y que los legisladores del PRM y los demás partidos políticos aprobemos una iniciativa de ley que procure petrificar para siempre los intentos de explotación minera en esa cordillera. Se trata del proyecto de ley que declara la Reserva Natural Romero, iniciativa que ya está en fase de estudio en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado”, expresó el legislador.

Asimismo, solicitó al jefe de Estado que declare mediante decreto la provincia San Juan como distrito energético.

“Esto permitirá la generación de recursos para el Estado y de miles de empleos para San Juan y la región”, señaló.

En su intervención, el legislador agradeció al presidente de la República, quien ordenó la paralización de todos los trabajos relacionados con la explotación minera en San Juan, y a toda la población por su determinación de defender el agua y la vida.

“Reconozco que este logro de paralizar la contaminación y la destrucción de las aguas del río San Juan no es solo mío, sino el fruto de la fuerza y la determinación que le diste a todo un pueblo (al Movimiento Suroeste unido por el agua y la vida, a la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, a los gremios profesionales, a los estudiantes, a los sindicatos y a los productores del Valle, así como a muchas personalidades de todo el país que apoyaron esta lucha desde el año 2018), y a un presidente de la República que tuvo el valor y la entereza de paralizar un proyecto nocivo para la salud y el bienestar de toda una región. San Juan asumió con coraje un eslogan muy sencillo, pero profundamente humano: el agua vale más que el oro”, escribió Bautista.

Fuente: El Nuevo Diario