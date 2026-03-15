Feminicidio-suicidio conmocionan a Comedero, Cotuí

La madrugada de este domingo, la tranquilidad de la comunidad de Comedero, en el municipio de Cotuí, se vio truncada por un trágico incidente de violencia de género en el que un hombre segó la vida de su pareja sentimental y posteriormente se suicidó. La víctima fue identificada como Wanda de la Rosa, mientras que el agresor respondía al nombre de Manauris Castillo, según los datos preliminares ofrecidos por las autoridades locales.

De acuerdo con las informaciones obtenidas en el lugar, ambos residían bajo el mismo techo a pesar de que llevaban un tiempo separados como pareja. Esta situación de convivencia post-ruptura parece haber sido el escenario de constantes fricciones que, según las primeras hipótesis de los investigadores, desencadenaron el fatal desenlace durante las primeras horas de hoy.

Efectivos de la Policía Nacional, integrados en la Dirección de Inteligencia Criminal, se han desplegado en la zona para realizar el levantamiento de evidencias y profundizar en las pesquisas. El objetivo de las autoridades es reconstruir la cronología de los hechos y confirmar las causas exactas que llevaron a esta tragedia que ha consternado a los residentes de la provincia Sánchez Ramírez.

Este suceso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las mujeres en entornos de separación conflictiva y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección comunitaria. La comunidad de Comedero permanece a la espera de mayores detalles mientras los cuerpos son procesados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines de ley correspondientes.