Feria del Libro del Cibao 2026 desarrolla jornada centrada en literatura, identidad y música

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La Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 realizó una jornada con actividades vinculadas a la literatura, la identidad y la música.

El programa inició en el Pabellón El Poder de las Buenas Palabras con una lectura a cargo de Johanna Díaz y Karla Mya Núñez, quienes abordaron la lectura y la narración como herramientas para el desarrollo del pensamiento y la empatía.

En el Pabellón de Identidad y Ciudadanía se presentaron obras de autores de Monseñor Nouel. La Unión de Escritores de la provincia señaló el papel de sus integrantes en la preservación de la memoria histórica y el valor de la producción literaria desde el ámbito provincial.

Durante esta actividad se expusieron textos de distintos géneros, entre ellos poesía e investigación histórica, vinculados a la producción literaria de Bonao y sus municipios.

La jornada incluyó una presentación de la Banda de Música de la Escuela de Bellas Artes de La Vega en la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao, con un repertorio de piezas de La Vega y Villa Altagracia.

Más

En el Pabellón del Cómic se realizó la conferencia «El método Greb: ideas azules», impartida por Guillermo Molina, centrada en procesos y estrategias de creación.

Fuente: Diario Libre