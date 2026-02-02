Nacionales

Fiscal revela modus operandi de red criminal vinculada a mutilación de mujeres en la frontera

El fiscal titular de la provincia Elías PiñaJoel Baldemiro Peña, informó a N Digital que las autoridades investigan una red criminal que operaba en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití, dedicada a contactar mujeres haitianas bajo falsas promesas de traslado hacia territorio dominicano.

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, el modus operandi de la estructura consistía en convocar a las víctimas con la esperanza de cruzarlas hacia República Dominicana. Sin embargo, una vez captadas, las mujeres eran sometidas a extrema violencia en territorio haitiano, donde posteriormente fueron asesinadas y mutiladas.

El fiscal Peña confirmó que las investigaciones están relacionadas con la mutilación de al menos tres mujeres haitianas, cuyos cuerpos fueron hallados en la franja fronteriza. Reiteró que los hechos ocurrieron del lado haitiano de la frontera y que los casos se registraron los días 29 de noviembre, 3 de enero y 17 de enero.

En cuanto a los responsables, el fiscal explicó que uno de los presuntos integrantes de la red fue apresado por las autoridades, mientras que otros dos fueron linchados por miembros de la comunidad haitiana, tras ser señalados por su presunta participación en los crímenes.

Las autoridades de República Dominicana y Haití mantienen una investigación conjunta para esclarecer los hechos, identificar posibles vínculos adicionales y determinar si existen más víctimas relacionadas con esta estructura criminal.

