Florida evalúa presentar cargos que podrían implicar pena de muerte contra Maduro

Las autoridades del estado de Florida analizan la posibilidad de presentar cargos estatales contra Nicolás Maduro, quien permanece detenido en una prisión federal de Nueva York tras haber sido capturado y extraditado a Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

El gobernador Ron DeSantis informó que se revisan posibles delitos relacionados con narcotráfico, inmigración irregular y lavado de dinero, los cuales, de comprobarse bajo ciertos criterios legales, podrían conllevar la pena de muerte según la legislación estatal.

DeSantis sostuvo que Maduro habría violado leyes estatales vinculadas con el tráfico agravado de cocaína y delitos migratorios. Indicó que la fiscalía de Florida examina si existen fundamentos para presentar una acusación independiente de los procesos federales en curso.

La Oficina de la Fiscalía General de Florida, encabezada por James Uthmeier, evalúa específicamente la aplicación del estatuto que contempla la pena capital cuando se demuestra la importación y distribución de más de 300 kilogramos de cocaína, siempre que exista conocimiento del impacto de la sustancia.

El exfiscal estatal David Weinstein explicó que la legislación de Florida permite considerar la pena de muerte en casos que cumplan con esos requisitos.

Otros delitos bajo análisis

Además del narcotráfico, las autoridades estatales estudian posibles cargos por lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales. Hasta el momento, la fiscalía no ha precisado fechas ni ha detallado qué acusaciones concretas podrían formalizarse.

El anuncio de la revisión del caso ha generado reacciones en el ámbito político. DeSantis señaló que la detención de Maduro podría tener implicaciones para la situación venezolana, aunque reconoció que los cambios políticos en ese país no pueden imponerse desde Estados Unidos.

Por su parte, Adelys Ferro, representante del Venezuelan American Caucus, declaró a CBS News que la detención no debería limitarse a una sola figura y pidió que las investigaciones se extiendan a otros actores vinculados a presuntos delitos, sin motivaciones electorales.

Con información de Infobae.

