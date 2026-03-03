Fondeur valora rendición de cuentas de Abinader; afirma planificación con visión transforma ciudades y regiones

El presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Ricardo Fondeur, valoró este lunes como positivo el informe de gestión presentado por el presidente Luis Abinader este 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, al considerar que los resultados expuestos evidencian que “cuando se planifica con visión, se articulan todos los sectores y se ejecuta con compromiso social, se obtienen mejores resultados”.

Fondeur destacó que los indicadores económicos presentados, entre ellos el crecimiento sostenido, exportaciones en niveles récord e inversión extranjera directa superior a los US$5,000 millones por cuarto año consecutivo, no son cifras aisladas, sino el resultado de una planificación coherente a largo plazo.

“La meta de duplicar el PIB para el 2036 ya está produciendo resultados”, afirmó, al tiempo que resaltó los acuerdos con empresas tecnológicas como Nvidia y Google, así como el récord de 11.7 millones de visitantes, que posiciona al país como el segundo destino turístico de América Latina. A su juicio, estos avances abren oportunidades concretas para el Cibao y sus sectores productivos.

En el plano regional, Fondeur subrayó que Santiago y la región Norte reciben una atención significativa en el informe presidencial. Señaló que las 221 obras de impacto en la provincia, entre ellas el saneamiento de la cañada Arroyo Gurabo, la intervención del Hospital Cabral y Báez, la Circunvalación Norte, el Teleférico ya en operación y el Monorriel con su obra civil avanzada, confirman el papel estratégico de Santiago en el desarrollo nacional.

Asimismo, resaltó la inauguración de la Planta de Tratamiento Noriega I, que beneficia a más de 680,000 habitantes, y la revitalización del Centro Histórico como muestras de recuperación urbana e identidad. En un contexto más amplio, valoró el dinamismo del Puerto de Manzanillo, el Muelle Turístico Taíno Bay en Puerto Plata y las obras ejecutadas en La Vega, Espaillat y Samaná, al considerar que reflejan un impulso verdaderamente regional.

Fondeur también celebró el énfasis del Gobierno en educación, formación técnica y cultura como pilares de la Meta RD 2036. Destacó la expansión del Infotep, los programas de educación STEAM y la presencia de la UASD y el ITLA en el Cibao como inversiones de impacto generacional. En ese sentido, reiteró que el CDES continuará articulando esfuerzos entre academia, sector productivo y Estado.

A esto sumó la apertura del recinto de la Universidad ISA en Bohechío, iniciativa que, según indicó, demuestra el alcance y proyección de las instituciones del Cibao más allá de sus fronteras.

Finalmente, respaldó el compromiso presidencial con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional, y reafirmó que el CDES dará seguimiento a los compromisos asumidos en materia de agua potable, Monorriel y planificación urbano-regional.

“Santiago es el motor del norte y del país. Con sectores cohesionados y una larga tradición de planificación estratégica, el Cibao tiene todo para liderar el desarrollo nacional. En eso el CDES seguirá trabajando”, concluyó Fondeur.

Fuente: El Nuevo Diario.