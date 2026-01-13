Forbes revela que RD y China ya superan a México en PIB per cápita

Santo Domingo.- Según el análisis citado por Forbes, México ha perdido terreno en términos de PIB per cápita frente a la República Dominicana y China, una tendencia que se ha consolidado en los últimos años.

“En el PIB per cápita México estaba por arriba de China y República Dominicana en 1990 de manera significativa; en 2020 estábamos igual que ellos, y con datos de 2024 estamos 10 % por debajo de China y República Dominicana en el PIB per cápita”, reveló Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citigroup, durante el Seminario de Perspectivas Económicas 2026, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y citado por Forbes.

El PIB per cápita corresponde al Producto Interno Bruto dividido entre el número de habitantes de un país. Este indicador muestra el valor promedio de la producción y la riqueza generada por persona, y se utiliza como una referencia clave de la salud económica y el nivel de vida de una nación, aunque no refleja la distribución del ingreso ni otros factores sociales.

Recordó que el gran problema macro de México es su bajo crecimiento económico, el cual en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue de 0.9 por ciento del producto interno total.

En términos de PIB per cápita, la economía mexicana no creció en los últimos 6 años, cuando fue gobernada por Andrés Manuel López Obrador, consideró el especialista.

Indicó que si se toma en cuenta el 0.3 de crecimiento económico en 2025, el 1 por ciento para 2026 y con los pronósticos para los siguientes 4 años, “el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendría un promedio de crecimiento de 1.5 por ciento del PIB, lo cual es menor al potencial que tiene México”.

Revilla reiteró que el gran problema macro de México es el bajo crecimiento de la economía, la cual fue presionada por la incertidumbre del TMEC y los vaivenes del sector externo en 2025, añadió.

Otros factores del mercado doméstico, que presionan al PIB, fueron la falta de inversión pública y la rentabilidad de la inversión pública que se ha hecho, indicó.

Fuente: N Digital