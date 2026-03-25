Fraude millonario sacude el sistema de salud de Estados Unidos: redes explotan grietas de Medicare

Las autoridades federales de Estados Unidos destaparon en las últimas semanas un nuevo esquema de fraude millonario contra el sistema público de salud. Confirmaron que programas como Medicare y Medicaid siguen siendo blanco de redes criminales cada vez más sofisticadas.

El caso más reciente, dado a conocer este mes, involucra a un empresario vinculado a un laboratorio clínico que habría presentado reclamaciones falsas por más de 46 millones de dólares.

Logró recibir al menos 28 millones antes de ser detectado. Según el Departamento de Justicia, el esquema consistía en facturar pruebas médicas que nunca se realizaron, mediante clínicas con escasa o nula actividad.

El sospechoso fue arrestado a finales de febrero cuando intentaba abandonar el país. Las autoridades lo vinculan a una ofensiva más amplia contra el fraude sanitario.

Una «fiebre del oro» con dinero público

Aunque no es un caso aislado, investigadores federales han usado el término «Gold Rush«, fiebre del oro, para describir la lógica de estos esquemas: la percepción de que el sistema permite obtener grandes sumas de dinero con relativa facilidad.

Empresas o clínicas fraudulentas se registran como proveedoras autorizadas. Captan identidades de pacientes, a veces con su consentimiento y otras mediante engaño. Luego facturan servicios inexistentes o inflados. El dinero se dispersa a través de redes de lavado.

Un problema estructural

El fraude en el sistema sanitario estadounidense no es nuevo, pero su escala sigue en aumento. Solo en lo que va de 2026, las autoridades han identificado esquemas que superan los 2,800 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas.

El problema, según expertos, radica en las características del sistema: alto volumen de transacciones, múltiples intermediarios y un modelo de pago que prioriza la rapidez, con controles en etapas posteriores.

«Es un sistema extremadamente complejo, y esa complejidad es precisamente lo que explotan las organizaciones criminales«, señalaron fuentes vinculadas a las investigaciones.

Redes cada vez más globales

Uno de los rasgos más preocupantes es la creciente internacionalización de estas operaciones. En varios casos recientes, los implicados utilizaron estructuras financieras en el extranjero para ocultar fondos, lo que dificulta su rastreo y recuperación.

Además, los esquemas ya no se limitan a un solo tipo de servicio. Las investigaciones abarcan laboratorios clínicos, facturación de equipos médicos, terapias y servicios de hospicio para pacientes que no los requieren.

Una lucha permanente

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus operativos en los últimos años, con la participación de agencias como el FBI y unidades especializadas en fraude sanitario. Sin embargo, el ritmo de detección indica que el problema persiste.

Cada nuevo caso expone la magnitud del fraude y la capacidad de adaptación de estas redes. «Por cada esquema que cerramos, otro está en marcha», afirmó un investigador federal.

FUENTE: DIARIO LIBRE.