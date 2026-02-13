Fray Arístides dice gobierno dominicano debe investigar caso de la DEA, «porque no fue en Alaska»

El coordinador de la Pastoral Penitenciaria Nacional, Fray Arístides Jiménez Richardson se refirió este viernes al cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) situada en Santo Domingo por un supuesto caso de corrupción.

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) aseguró que ningún funcionario tiene vinculación con las alegadas ilegalidades cometidas por agentes de la DEA, el sacerdote Jiménez Richardson entiende que el Gobierno dominicano debe realizar una investigación al respecto.

“Obviamente (que sí debe), porque el cierre no ha sido en Alaska, fue en República Dominicana. Entonces entiendo que República Dominicana también debe hacer sus indagatorias”, dijo luego de participar en un encuentro con integrantes del Poder Judicial.

Al responder las preguntas de los periodistas, Richardson expresó que la situación en las instalaciones de la DEA situadas en territorio dominicano “enciende una alerta”.

Es por esta razón que, según dijo, el Gobierno debe ordenar la realización de una pesquisa que determine si algún funcionario dominicano también está involucrado.

“Porque no es una acción al azar; cuando una medida de esa naturaleza se toma en una delegación diplomática de esa envergadura, es porque algo sucede”, precisó.

Richardson indicó que unas indagatorias desarrolladas por las instituciones dominicanas garantizarían un estado de paz y tranquilidad en la población.

“Los que no sabemos preguntamos qué pasa; los que deben decirnos qué pasa deben investigar”, reiteró.

Sin respuestas

La pregunta también le fue realizada a la ministra de Interior y Policía (MIP), Faride Raful, mientras salía de la mesa de diálogo realizada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este (SDE), quien respondió evadiendo hablar sobre el tema.

“No voy a emitir declaraciones ahora”, manifestó ante las interrogantes de los reporteros.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, optó por no emitir declaraciones en ese sentido, indicando que la cancillería es el órgano al cual le corresponde compartir las declaraciones.

¿Qué ha pasado en la DEA?

La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, ordenó ayer la inhabilitación transitoria de la DEA en la capital del país.

Según medios estadounidenses, un supervisor fue arrestado por la agencia antinarcóticos tras ser señalado de presuntamente cometer abusos en el programa de visas para informantes confidenciales.

Se trata de Melitón Cordero, detenido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés).

«Usar el cargo oficial para beneficio propio es una repugnante y deshonrada violación a la confianza pública», escribió en la red social X. «No toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada», comunicó Campos a través de la red social de la Embajada.

