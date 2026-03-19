Política

Fuerza del Pueblo califica de fallidas acciones del Gobierno para enfrentar la delincuencia

Critican que las autoridades del Ministerio de Interior y Policía den cifras que consideran maquilladas sobre la reducción de la delincuencia y otros males que afectan a la sociedad.

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SANTO DOMINGO, RD- La secretaria de Seguridad Ciudadana del Partido Fuerza del Pueblo, manifestaron que la modernización de la Policía Nacional se ha quedado estancada y califican como alarmante que los programas implementados por el gobierno para garantizar la seguridad ciudadana hayan fracasados.

Con el fracaso de las ejecutorias implementadas por el Gobierno en la Policía Nacional, la delincuencia y criminalidad van aumentando, percepción que tiene la secretaria de Seguridad Ciudadana de ese partido, Josefina Reynoso.

Critican que las autoridades del Ministerio de Interior y Policía den cifras que consideran maquilladas sobre la reducción de la delincuencia y otros males que afectan a la sociedad.

También la emprendieron contra la reforma a la que es sometida la institución del orden.

Ellos dicen que los destacamentos que las autoridades dicen han construidos en las provincias no corresponden con la realidad.

Josefina Reynoso, encargada secretaria de seguridad ciudadana, FP.

Desde la Policía Nacional, aclaran que la seguridad ciudadana está garantizada y que enfrentan la delincuencia con gallardía.

Fuente: N Telemicro

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