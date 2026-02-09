Fuerza del Pueblo critica deterioro del sistema educativo; dice no se invierte en infraestructura

La Secretaría de Educación del partido Fuerza del Pueblo (FP) expresó su preocupación por el deterioro del sistema educativo dominicano durante el año 2025, señalando retrocesos en los niveles de aprendizaje, deficiencias en infraestructura escolar y una baja ejecución de recursos destinados al sector.

Durante una rueda de prensa en la Casa Nacional del partido, la titular de la Secretaría de Educación de la FP y exministra de Educación, Josefina Pimentel, afirmó que el acceso a la educación es un derecho fundamental y un elemento clave para el desarrollo del país, pero advirtió que este derecho se ha visto afectado por la incapacidad del actual gobierno para sostener los avances alcanzados en años anteriores.

Pimentel sostuvo que los niveles de aprendizaje han mostrado un deterioro significativo y que persisten problemas de sobrepoblación escolar, lo que ha obligado al Ministerio de Educación a recurrir al alquiler de aulas móviles y espacios inadecuados para impartir docencia.

Asimismo, señaló una baja inversión en infraestructura, capacitación docente y materiales didácticos, así como limitaciones estructurales del sistema educativo.

De acuerdo con el informe presentado, se ha registrado un incremento notable en la tasa de abandono escolar y un aumento del analfabetismo, mientras que la jornada escolar extendida iniciada en 2011, ha ido desapareciendo progresivamente, obligando a utilizar un mismo plantel en dos tandas y reduciendo la calidad del proceso educativo.

La Fuerza del Pueblo también cuestionó la ejecución presupuestaria del sector, señalando que el gobierno ha destinado recursos a otras áreas que no inciden directamente en la mejora de la educación.

Indicó que la inversión en infraestructura escolar ha sido limitada, con una ejecución cercana al 80 %, y que la inversión en capital ha representado en varias ocasiones menos del 7 % del total ejecutado.

Según los datos presentados, el 70 % del presupuesto ejecutado en 2025 fue destinado a personal administrativo, mientras que la construcción de aulas no ha respondido a las necesidades del sistema.

Aunque el gobierno reportó la construcción de 1,555 aulas, solo unas 143 fueron destinadas a la educación inicial, lo que, a juicio del partido, evidencia el incumplimiento de la promesa presidencial de priorizar la educación en los primeros años.

El informe también señala una tasa de deserción escolar de 32.09 % y cuestiona la efectividad de los programas de alfabetización, pese a que el gobierno reportó una inversión de 1,100 millones de pesos en esta área, sin que se refleje un aumento significativo en la cantidad de personas alfabetizadas.

Además, se destacó que los informes del Ministerio de Educación presentan inconsistencias entre los recursos asignados y los resultados obtenidos.

Pimentel afirmó que existe una debilidad en la gestión de los procesos administrativos y educativos, lo que ha generado trabas y retrasos en la ejecución de políticas públicas. En ese sentido, la Fuerza del Pueblo reiteró la necesidad de mantener la inversión del 4 % del PIB en educación, aunque advirtió que el aumento del presupuesto, por sí solo, no garantiza mejoras si no se acompaña de una gestión eficiente y transparente.

Finalmente, el partido sostuvo que es imprescindible enfocar la calidad del gasto público para transformar el sistema educativo nacional y superar los rezagos existentes, al tiempo que criticó la falta de construcción de nuevas aulas y la incapacidad del gobierno del PRM para enfrentar este desafío.

Fuente: Panorama