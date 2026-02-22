Fuerza del Pueblo reitera rechazo y califica como retroceso la fusión del MINERD y el MESCyT

El partido Fuerza del Pueblo (FP) reiteró su posición de rechazo al proyecto de ley que plantea la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación.

La posición de la entidad fue dada a conocer a través de un documento emitido por la Secretaría de Educación Superior, en el cual reitera su rechazo a la fusión del MESCyT y el MINERD, iniciativa del gobierno que “constituye un retroceso para la educación del país”.

De igual manera, señala que, en sus primeras declaraciones públicas, el recién designado ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, manifestó que “en lo adelante no se hablará más de fusión, sino de una ‘reforma integral’ de la educación; sin embargo, el proyecto de ley sometido por el gobierno al Congreso Nacional lo que establece es la fusión de los dos ministerios, en la cual desaparece el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología”.

Añade: “Una vez más se constata la falta de institucionalidad de la presente administración, la cual se manifiesta principalmente por no dar continuidad a proyectos y programas establecidos en gobiernos anteriores, que han contribuido al desarrollo del país”.

Agrega, además, que un elemento “más grave aún” de la medida es que “se suprimen los programas sin una evaluación previa que justifique tal decisión”.

En el documento se recuerda que el marco legal vigente, la Ley 139-01, representó un gran avance para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, al disponer la creación del Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, establecer la normativa para su funcionamiento y los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman, “y sentar la base jurídica para el desarrollo tecnológico y científico nacional”.

Asimismo, el documento recuerda que la referida ley creó la entonces Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SEESCyT, hoy MESCyT), “con el propósito de regular y garantizar el cumplimiento de la misión, los fines y objetivos del sistema”.

El documento destaca que los avances logrados en el ámbito de la educación superior, la ciencia y la tecnología, a raíz de la aplicación del referido marco legal y los esfuerzos de los actores del sistema para garantizar su éxito, han sido claves para impulsar el desarrollo del país.

Continúa señalando: “Gracias a la formación de profesionales capacitados se ha contribuido al aumento de la productividad y la mejora continua de la competitividad de los sectores productivos”.

Y agrega que “el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación se ha fortalecido a través de la realización de investigaciones conjuntas con las instituciones de educación superior, destinadas a dar respuestas idóneas a las necesidades nacionales que implican la creación, adopción y transferencia de tecnologías”.

Cuestiona los argumentos del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en torno a una “reforma integral” que procura modernizar la estructura administrativa, la mejora de la coordinación interinstitucional y la optimización del uso de los recursos públicos.

El documento de la FP advierte que el referido proyecto implicaría un retroceso para la educación del país, “evidenciando una falta de visión frente a las demandas actuales y futuras de la sociedad”.

En ese sentido, señala que sería muy difícil para una administración desarrollar la educación superior conforme a las demandas de la sociedad de hoy y, al mismo tiempo, enfrentar los retos que actualmente presenta; “más aún, resultaría difícil abordar los déficits existentes en la educación preuniversitaria”.

“Entre los déficits prioritarios se encuentran que los estudiantes aprendan a leer, ampliar la cobertura mediante la creación de la infraestructura necesaria y disminuir la alta deserción, principalmente la que actualmente se registra en el nivel de educación secundaria”, indica la posición de la organización opositora, al tiempo que llama al Gobierno a reconsiderar “la supresión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología”.

De acuerdo con la Fuerza del Pueblo, el Gobierno debe “abocarse a un plan orientado a la transformación del sistema educativo en todos sus niveles, conservando ambos ministerios y dotándolos del apoyo significativo del Estado para que puedan superar los déficits actuales y responder a la sociedad de hoy con una visión de futuro”.

El documento, firmado por la titular de la Secretaría de Educación Superior de la Fuerza del Pueblo, Ligia Amada Melo, recomienda “garantizar una adecuada articulación entre ambos ministerios”.

Amada Melo, quien fue secretaria de Estado de Educación y posteriormente ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, plantea en nombre de la FP la necesidad de “actualización de las leyes vigentes que regulan la educación preuniversitaria y universitaria”.

Además, recomienda “establecer un sistema de indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar de forma continua las acciones de los ministerios”.

