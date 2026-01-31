Fuerza Joven del Pueblo denuncia abandono de la juventud bajo el actual gobierno

En el marco del Día Nacional de la Juventud, la Fuerza Joven del Pueblo, brazo juvenil del partido Fuerza del Pueblo, denunció la crítica situación que, a su juicio, enfrenta la juventud dominicana bajo el actual gobierno, durante una ofrenda floral realizada ante el busto de Juan Pablo Duarte, en el parque Duarte.

La actividad, concebida como un acto simbólico de respeto al Padre de la Patria, sirvió también como escenario para expresar el descontento de los jóvenes de la organización frente a lo que califican como un modelo de gobierno que ha profundizado la falta de oportunidades, el endeudamiento irresponsable y la exclusión de la juventud de los espacios de toma de decisiones.

Durante el acto, el coordinador nacional de la Juventud Universitaria, Yoel Jiménez, afirmó que «la juventud dominicana está de luto», al considerar que se ha arrebatado la esperanza de toda una generación. Denunció que el futuro de los jóvenes ha sido comprometido sin consulta ni inclusión, y sin que se evidencien resultados reales que impacten positivamente en sus condiciones

«Se ha hipotecado el porvenir de la juventud sin escucharnos, sin incluirnos y sin ofrecer respuestas concretas a nuestras necesidades», expresó Jiménez, de acuerdo a un comunicado.

La actividad contó con el respaldo de la miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y presidenta de la Comisión de Juventud, Ana García.

Combate a la indiferencia

De su lado, el alcalde de La Guáranas, Lenin Campos, llamó a la juventud a no permanecer indiferente ante el deterioro social y económico del país, al recordar que «Duarte fue un joven valiente que se rebeló contra la injusticia», y exhortó a asumir ese legado con organización, conciencia y compromiso social.

Asimismo, José Ureña y Xavier Guzmán, miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, junto a otros dirigentes juveniles, advirtieron que la actual coyuntura nacional exige una juventud activa, crítica y movilizada frente a un modelo de gobierno que, según afirmaron, ha cerrado las puertas al empleo digno, a una educación de calidad y a un futuro con certidumbre.

La jornada concluyó con un llamado a la unidad, la organización y la lucha democrática de la juventud dominicana, reafirmando su decisión de defender el futuro del país y rechazar cualquier intento de negociar su porvenir a espaldas del pueblo, bajo la consigna: «El cambio nos mintió, la juventud despertó».

