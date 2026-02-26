Funcionamiento del Metro dinamiza entrada de Los Alcarrizos

Como si de un nuevo centro urbano se tratara, múltiples rutas de transporte público hacia Pantoja, Los Alcarrizos y otras sectores se postraron frente a la estación del Metro de Santo Domingo, Pablo Adon Guzmán, parada final del tramo 2-C, la cual inició su funcionamiento, de manera gratuita, este miércoles.

Rutas de carros conchos, guaguas públicas y motoconcho abarrotaron la estación ubicada en la entrada de Los Alcarrizos para suplir la demanda de pasajeros que, según prevén, irá aumentando con el pasar de los días.

Rutas de carros conchos, guaguas públicas y motoconcho abarrotaron la estación ubicada en la entrada de Los Alcarrizos.

Varios de los controles de las distintas rutas dijeron a Listín Diario que hasta el momento todos los transportes han podido coexistir sin mayores detalles. Los ciudadanos residentes en lugares como Pantoja y zonas aledañas, además de reducir tiempo de distancia, también podrán ahorrar en pasaje.

El costo del transporte hacia Pantoja cuesta entre 25 y 35 pesos, dependiendo si deciden irse en guagua o en carro.

Reacciones mixtas

Parte de los usuarios se mostraron contentos al usar el transporte, aun cuando el mismo se brinda de manera parcial.

«Nos estamos ahorrando una hora en el trayecto desde la ciudad hasta acá», manifestó una Angely Rodríguez quien es una estudiante universitaria.

Sin embargo, otros han manifestado que la lentitud del desplazamiento desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro nueve, los han hecho cambiar de planes.

«Yo comprendo que estamos iniciando, pero está muy lento; yo iba para mi clase en la universidad y tuve que devolverme; si hubiese tomado un carro, ya estuviera en el (km) 9 hace rato», expresó un joven que sólo se identificó como un estudiante de Utesa.

Desde este miércoles hasta Semana Santa el tramo 2-C funcionará de manera gratuita de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche.

Mientras que los sábados se ofrecerá el servicio de 6:00 a 10:00 de la mañana. Los domingos y feriados, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

El servicio fue inaugurado por el presidente Luis Abinader la tarde del martes.

Fuente: Listín Diario.