Gasolinas y gasoil premiun y regular suben RD$ 5.00 por galón, informa Industria y Comercio

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció este viernes un ajuste al alza en los precios de los combustibles, estableciendo un incremento de RD$ 5.00 por galón para las gasolinas premium y regular, así como para ambos tipos de gasoil. Esta medida, que entrará en vigor para la semana del 14 al 20 de marzo, representa una variación porcentual de aproximadamente un 2 % en las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil. Según el informe oficial, este ajuste se define como una indexación moderada que busca amortiguar el impacto de la inflación importada en el bolsillo del consumidor dominicano.

La institución explicó que este escenario responde directamente a la extrema volatilidad que sacude actualmente a los mercados petroleros internacionales, impulsada por la intensificación del conflicto bélico en Medio Oriente. Para evitar un aumento de mayor magnitud, el Gobierno dominicano ha dispuesto un subsidio extraordinario de RD$ 1,189.8 millones de pesos solo para esta semana, logrando además mantener congelados los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y del Gas Natural, dos insumos fundamentales para el transporte y el hogar.

En detalle, a partir de este sábado la Gasolina Premium se despachará a RD$ 295.10 y la Regular a RD$ 277.50. En cuanto al Gasoil, el tipo Regular se fijó en RD$ 229.80, mientras que el Óptimo se comercializará a RD$ 247.10. Otros derivados del petróleo experimentaron alzas más pronunciadas debido a la coyuntura global; el Avtur subió a RD$ 302.40, el Kerosene a RD$ 343.80 y los Fuel Oil también registraron incrementos significativos. Por su parte, el GLP se mantiene estable en RD$ 137.20 por galón.

Finalmente, el ministerio informó que estos cálculos se realizaron tomando como referencia una tasa de cambio promedio semanal de RD$ 60.93, según los registros diarios publicados por el Banco Central de la República Dominicana. El Gobierno reiteró su compromiso de vigilar de cerca el comportamiento de los precios internacionales para intervenir de manera oportuna y proteger la estabilidad económica nacional frente a las perturbaciones externas.