«Ghostbusters: Frozen Empire”, los originales cazadores de fantasmas están de regreso

Esta semana una popular franquicia regresa a las salas de cine y está acompañada por los estrenos de películas pertenecientes a los géneros del terror, comedia y animación.

Esta secuela está dirigida por Gil Kenan y protagonizada por Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Miko Hughes, Logan Kim, Celeste O’Connor, Carrie Coon, Paul Rudd, Ernie Hudson y William Atherton. Después de los eventos de Oklahoma, la familia Spengler regresa a donde comenzó todo: ¡Nueva York!

Ahora Phoebe (Mckenna Grace), Trevor (Finn Wolfhard) y los demás se unen a los Cazafantasmas originales en un laboratorio de investigación ultrasecreto para llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel. Aun así, ahora se tendrán que enfrentar a una nueva fuerza maligna que amenaza con acabar el mundo con una segunda Edad de Hielo.

Esta comedia cristiana, creada para todos los públicos, ha sido dirigida por Julio Román, quien escribió el guion junto a Arturo Allen, y está protagonizada por Gian Franco Apóstolo, Violeta Isfel, Luz Edith Rojas, Mayte Fierro, Juanpi Monterrubio, Paloma Jiménez, Andrés Zúñiga, Rafael Pineda y Sergio Rogalto.

Esta película relata la historia sobre la travesía de una familia de creyentes a lo largo de 20 años y su búsqueda por hacer la voluntad de Dios.

Será a través de las distintas vivencias del linaje de los De la Fe que conoceremos los conflictos que enfrenta un pastor cuando sus hijos crecen y no piensan como él.