Dos cortos de México y Brasil competirán en la Semana de la Crítica de Cannes

La película mexicana ‘Ella se queda’, de Martinha Gutiérrez Velazco, y la brasileña ‘A menina e o pote’, de Valentina Homem, competirán en el apartado de cortometrajes de la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes.

La selección, desvelada este jueves por los organizadores, incluye diez producciones procedentes de Etiopía, Francia, Polonia, Grecia o Portugal y «juega con los géneros, flirtea con lo fantástico y sondea corazones y almas».

‘Ella se queda’ es «un gesto de cine cautivador y libre, a medio camino entre el homenaje ‘vintage’ a la ‘Nouvelle vague‘ y el viaje experimental versión ‘Grindhouse'», indicaron los organizadores en un comunicado.

«Las ganas y la posibilidad de un mundo nuevo» centran ‘A menina e o pote’, en la que Homen establece «una mezcla de potentes visiones cosmológicas con el recorrido iniciático de su personaje femenino«.

En la lista en competición figuran también la etíope ‘Alazar’, de Beza Hailu Lemma; la portuguesa ‘As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer’, de Isadora Neves Marques; o la grego-francesa ‘What we Ask of a Statue is That it Doesn’t Move’, de Daphné Hérétakis.

La francesas ‘Montsouris’, de Guil Sela; y ‘Supersilly’, de Veronica Martiradonna; la turca ‘Noksan’, de Cem Demirer; la filipina ‘Radikals’, de Arvin Belarmino; y la polaca ‘Taniec w Narozniku’, de Jan Bujnowski, completan la selección.

Proyecciones adicionales

Los organizadores también anunciaron la proyección de otras tres producciones fuera de competición, entre ellas el mediometraje suizo-español ‘Las novias del sur’, de Elena López Riera, «un documental potente en el que ancianas llegas de energía cuentan sus deseos femeninos».

También se podrán ver, fuera de competición, la francesa ‘1996 ou Les Malheurs de Solveig’, Lucie Borleteau; y la estonia ‘Sannapäiv’, de Anna Hints y Tushar Prakash.

La selección de cortos de la Semana de la Crítica fue desvelada tres días después de la de largometrajes de esta sección paralela destinada a descubrir a jóvenes talentos.

Creada en 1962, esta sección tendrá este año al cineasta español Rodrigo Sorogoyen al frente del jurado y comenzará el 15 de mayo, un día después de que se lance el Festival de Cannes, y acabará el 23 del mismo mes, dos antes de que se dé a conocer la Palma de Oro.