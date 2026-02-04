Gobernador Banco Central recibe al embajador de la Unión Europea

Santo Domingo.– El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió al embajador de la Unión Europea (UE) en la República Dominicana, señor Raúl Fuentes Milani, a quien destacó que, con el reconocimiento y aval de los más elevados organismos económicos internacionales, la República Dominicana está en disposición de acreditar sólidos fundamentos reflejados en la estabilidad de su sistema financiero, una posición externa y fiscal estable, un marco de política monetaria creíble y unas expectativas de inflación ancladas.

¿Qué cifras destacan en la economía dominicana según el BCRD?

Valdez Albizu ofreció al embajador, quien estuvo acompañado por una comisión integrada por Damián Kaminski, jefe de la Sección Comercial; y Mariana Ruiz, jefa de representación para el Caribe del Banco Europeo de Inversiones, una perspectiva de las oportunidades y beneficios que otorga la República Dominicana para incrementar los lazos comerciales y de inversión con los países miembros de la Unión Europea, destacando que este es un país en el que se puede apostar.

Con respecto a la inversión extranjera directa (IED), el gobernador resaltó que «alcanzó los US$5,032.3 millones al cierre de 2025, aumentando US$509.1 millones (11.3 %) en comparación con el año 2024. Estos flujos evidencian la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED, incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre».

Asimismo, Valdez Albizu señaló que «según cifras preliminares, los ingresos de divisas generados por concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios superaron los US$47,300 millones en 2025, lo que implica un aumento de unos US$3,400 millones respecto al 2024, lo que contribuye con la estabilidad relativa del tipo de cambio».

En un contexto de estabilidad de los precios, Valdez Albizu les expuso que la inflación interanual se ubicó en 4.95 %, permaneciendo dentro del rango meta del programa monetario establecido por el BCRD de 4.0 % ± 1.0 % por 32 meses consecutivos.

Reacciones del embajador de la Unión Europea sobre la economía dominicana

El gobernador abordó con la delegación de la UE el escenario base de pronóstico sobre el crecimiento, «que se ubicaría en torno a 4.0 % para 2026 por un incremento en la demanda interna sustentado en una inversión pública creciente y en la transmisión continua de las medidas monetarias adoptadas el pasado año.

Adicionalmente, República Dominicana se beneficiará de términos de intercambio más favorables, caracterizados por altos precios del oro y precios del petróleo relativamente bajos».

Por su parte, el embajador Fuentes Milani destacó el excelente comportamiento de la economía dominicana y sus logros, conformándose en un lugar de liderazgo como destino de inversión, resaltando las inversiones en turismo de España de manera particular, y que los países de la Unión Europea son socios confiables para la República Dominicana en estos tiempos de incertidumbre.

Asimismo, ponderó la labor del BCRD en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica por tantos años en el país y esperan poder reunirse con los demás embajadores de la Unión Europea y el propio gobernador del BC.

Durante la reunión el gobernador estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; y el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés.

