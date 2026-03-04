Gobierno afirma estar preparado para enfrentar impacto económico por crisis en Medio Oriente

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña reconoció que la situación internacional tendrá efectos en la economía local, principalmente en los costos del crudo, una variable que ya comienza a reflejar incrementos en los países de ingresos medios como la República Dominicana. Indicó que existe planificación y que el Estado está en condiciones de responder ante cualquier escenario que se presente.

De su lado, el ministro de Hacienda, Magín Díaz explicó que ninguna administración puede prever una crisis internacional de esta magnitud, pero aseguró que el país está sustentado en bases sólidas y con una planificación firme. Señaló que el Gobierno monitorea la evolución del conflicto de manera permanente, evaluando sus posibles efectos.

El funcionario detalló que el primer impacto directo se observa en el mercado petrolero. Indicó que Irán produce aproximadamente el 5 % del petróleo mundial; sin embargo, por el estrecho de Ormuz transita cerca del 20 % del crudo global, lo que convierte esa zona en un punto estratégico cuya inestabilidad repercute de inmediato en los precios internacionales.

Precisó que en los últimos días el petróleo registró un aumento cercano al 8 %, superando los 70 dólares por barril y advirtió que conflictos de esta magnitud suelen impactar los costos de la energía y los combustibles.

En cuanto a las medidas de mitigación, Díaz aclaró que el país no contempla la compra de reservas estratégicas de petróleo, pero sí evalúa la adquisición de seguros financieros para cubrir posibles alzas, mecanismo que fue utilizado en años anteriores. Informó que el Gobierno mantiene conversaciones con bancos de inversión para contratar coberturas ante eventualidades como la actual.

Las autoridades señalaron que aunque aún es temprano para prever el alcance total de las consecuencias económicas de esta crisis internacional, la República Dominicana dispone de reservas y herramientas financieras suficientes para enfrentar escenarios extremos, como ocurrió en 2021 y 2022 durante el alza de los combustibles y los alimentos.

Fuente: El Nuevo Diario.