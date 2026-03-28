Gobierno anuncia cable eléctrico hacia Puerto Rico para fortalecer generación y exportación de energía

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El presidente Luis Abinader informó que el gobierno dominicano ha recibido la aprobación de Estados Unidos para la construcción de un cable eléctrico que conectará la República Dominicana con Puerto Rico, un proyecto que permitirá exportar energía y potenciar el uso de fuentes renovables en la región.

Durante la inauguración de la Manzanillo Power Land, Abinader explicó que el cable facilitará la transmisión de energía durante el día proveniente de plantas renovables, generando mayor confiabilidad para el sistema eléctrico nacional y ofreciendo una nueva fuente de demanda externa para los proyectos energéticos del país.

“El cable hacia Puerto Rico será un gran éxito para todo el sector de energía de nuestro país, porque no solo beneficia la generación interna, sino que abre la posibilidad de exportar electricidad de manera estratégica y sostenible”, señaló el mandatario.

El presidente destacó que esta iniciativa se enmarca dentro de un plan integral que combina generación térmica, renovables y almacenamiento, reforzando la estabilidad del sistema eléctrico dominicano y posicionando al país como referente en infraestructura energética en el Caribe.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO