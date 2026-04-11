Gobierno destina RD$1,793 millones para frenar alza de combustibles; congelan precio del GLP

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El Gobierno dominicano dispuso este viernes un subsidio de RD$1,793 millones para la semana del 11 al 17 de abril, con el objetivo de contener las alzas en los combustibles y mitigar su impacto en la economía de los hogares.

La medida mantiene sin variación el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), mientras otros derivados del petróleo registran incrementos en sus costos debido a las fluctuaciones del mercado internacional.

Pese al subsidio, las gasolinas y el gasoil presentarán aumentos en sus precios, mientras que algunos combustibles industriales registran bajas y otros permanecen estables.

El GLP y el gas natural se mantienen sin cambios como parte de la política de protección a los sectores más vulnerables.

Para la semana indicada, los precios de los combustibles quedan establecidos de la siguiente manera:

Gasolina Premium : RD$314.10 (sube RD$9.00)

: RD$314.10 (sube RD$9.00) Gasolina Regular: RD$294.50 (sube RD$7.00)

RD$294.50 (sube RD$7.00) Gasoil Regular: RD$246.80 (sube RD$7.00)

RD$246.80 (sube RD$7.00) Gasoil Óptimo : RD$266.10 (sube RD$9.00)

: RD$266.10 (sube RD$9.00) Avtur: RD$357.31 (sube RD$6.85)

RD$357.31 (sube RD$6.85) Kerosene : RD$401.90 (sube RD$6.70)

: RD$401.90 (sube RD$6.70) Fuel Oil #6 : RD$195.88 (baja RD$3.76)

: RD$195.88 (baja RD$3.76) Fuel Oil 1%S: RD$218.38 (baja RD$6.68)

RD$218.38 (baja RD$6.68) GLP: RD$137.20 (mantiene su precio)

RD$137.20 (mantiene su precio) Gas Natural: RD$43.97 (mantiene su precio)

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO